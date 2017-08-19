Güneş tutulması 694 milyon dolara mal olacak

Pazartesi günü Kuzey Amerika'da yaklaşık 100 yıl sonra izlenebilecek ilk tam güneş tutulması tarihin en pahalı tutulması olabilir.

Challenger Gray & Christmas isimli bir analiz firmasının ABD İş Gücü İstatistikleri'ni baz alarak yaptığı araştırmaya göre, ülkedeki 123 milyon çalışanın 87 milyonu tutulma esnasında çalışıyor olacak. Tahminlere göre söz konusu personel güneş tutulmasını izlemek için 20 dakikalarını ayıracak.

Ortalama saatlik yevmiyenin 23.86 dolar olduğu verilere göre, 20 dakikalık bu ara işverenlere ve kamuya kişi başına 7.95 dolara mâl olacak. 87 milyon çalışanın toplam verimlilik kaybı ise 694 milyon dolara ulaşacak. Hesaplamalar tahmini olsa da ABD'de popüler günlerdeki verimlilik kaybı tahminlerinin genelde isabetli olması dikkat çekiyor.

Mart çılgınlığı adı verilen NCAA Basketbol Finalleri esnasında iş yerlerinin verimlilik kaybı 2 milyar doları buluyor. Amerikan futbol ligi (NFL) şampiyonluk maçı olan SuperBowl da benzer etkiye sahip. Öyle ki, pek çok firma böyle günlerde personeline 1 günlük izin veriyor.

Öte yandan, güneş tutulmasının tam olarak izlenebileceği Nashville, Güney Carolina ve Oregon'da turizm patlaması ve ciddi gelir de beklentiler arasında.

50 ila 75 bin kişinin gelmesi beklenen Nashville'de tutulma gününde 15-20 milyon dolarlık bir turizm girdisi bekleniyor. Aynı şekilde Güney Carolina 43 milyon dolar gelir bekliyor. Salem, Oregon gelir açıklamasa da yetkililerin 300 - 500 bin arası ziyaretçinin bölgeye akın etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'de bir sonraki güneş tutulması 14 Ekim 2023 tarihinde izlenebilecek.

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