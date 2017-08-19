Atatürk Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan turizmcileri sevindiren bir haber daha geldi. Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapısı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 18 Ağustos Cuma günü 1468 uçak trafiği ile bu yılın rekoru kırıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, transit dahil 192 bin 250 yolcuya hizmet verildi. Atatürk Havalimanı Temmuz ayında iniş kalkış yapan 4 bin 323 uçakla aylık bazda da tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Rekor ise 2016 yılına ait.

18 Eylül 2016 da Atatürk Havalimanı'ndan 1500 uçağın iniş kalkış yapmasıyla tüm zamanların uçak rekoru kırılmıştı.

İstanbul Atatürk Havalimanı

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