Kurban Bayramı tatili uçak bilet fiyatlarını artırdı

Kurban Bayramı’nın Bakanlar Kurulu kararıyla 10 güne çıkarılması turizmcileri sevindirirken, havayolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü. Bayram haftasında tatilcilerin sahilleri tercih etmesi, başta Antalya olmak üzere Dalaman ve Bodrum seferlerinin fiyatlarını artırdı. Uçuşlarda doluluk oranları hızla artarken İstanbul çıkışlı bazı tek yön uçuşlarda bilet fiyatlarının 500 TL’yi geçmesi ise, akıllara iç hat uçuşlar için belirlenen tavan fiyat uygulamasını getirdi.



Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) üyesi şirketler ve Türk Hava Yolları (THY) ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirmiş ve 2013 yılında tavan fiyat uygulamasını başlatmıştı. 2014’te yapılan toplantıda da iç hat uçuşlarda tavan fiyatın 309 TL olması kararlaştırılmıştı. 2017 yaz sezonu için yeni tavan fiyat ise 352 TL olarak belirlendi. Tatilin başladığı 26 Ağustos cumartesi günkü uçuşlarda ekonomi sınıfı bilet fiyatlarının bile 350 TL’yi bulması da, biletlerin yeni tavan fiyatı yakaladığını gösteriyor.

Türkiye'de hava taşımacılığı sektörü son on yılda yüzde 14 büyüdü. Türkiye'deki yolcu uçağı sayısı yüzde 265 artışla 988'e yükseldi. Haziran ayı sonunda uçuş noktası yüzde 94 artışla 295 oldu.

TAVAN, FİYATLARI FRENLEMEYİ HEDEFLİYOR



İç hat uçuşlarında 4 yıldır uygulanan tavan fiyat uygulaması, özellikle bayram ve tatil günleri bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için hayata geçirildi. Tavan fiyatın seviyesi SHGM tarafından belirleniyor. Düzenleme ile, yüksek fiyatlara karşı oluşan tüketici tepkisinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Havayolu şirketleri ise uygulamadan rahatsız. Yetkililer, uygulama öncesinde 30 TL’nin altında satılan biletlerin artık bu fiyatlardan satılamayacağını ve böylece tüketicilerin mağdur edildiğini belirtiyor.

Kurban Bayramı tatilinin uzatılması iç pazara olumlu yansıdı ve otellerde şimdiden boş oda kalmadı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasının turizm sektörüne doping etkisi yaptığını belirterek, "Kurban Bayramı sürecinde iç pazarda 1.5 milyon Türk’ün tatil yapacağını tahmin ediyoruz. Otellerin çoğu şimdiden yüzde 100 doldu" diye konuştu.

Kurban Bayramı tatili uçak bilet fiyatları

Kurban Bayramı tatili uçak biletleri

Kurban Bayramı tatili otel rezervasyonları

Kurban Bayramı tatili otelleri