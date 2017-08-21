İstanbul’un 3’üncü havalimanı projesinin konuk işçileri

İstanbul’un 3’üncü havalimanı, 29 Ekim 2018 olarak planlanan açılış tarihi için gün sayıyor. İnşaat alanında her gün on binlerce işçi gecesini gündüzüne katarak projede bir aksama olmaması için ter döküyor.Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre; havalimanı inşaatında şu anda 31 bin çalışan var. Şimdiden büyük bir istihdam olanağı sağlayan ve 8 binden fazla da iş makinesi bulunan havalimanında bu sayı ilerleyen günlerde daha da artacak.

Havalimanı tamamlandığında doğrudan ve dolaylı istihdam edilen kişi sayısının 225 bini bulması öngörülüyor. Dev projede 9 ülkeden 466 yabancı çalışan da görev yapıyor. İçlerinde beyaz yakalı da mavi yakalı da var. Bosna Hersek, Vietnam, Pakistan, Gürcistan, İngiltere, Malezya, Fransa, Afganistan ve Nepal uyruklu çalışanlar, dünyanın en büyüğü olacak havalimanı projesinde olmaktan gurur duyduklarını söylüyor.

İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu da Habertürk’e yaptığı açıklamada mega bir proje yürüttüklerini belirtirken, dünyanın pek çok yerinden çalışanları olduğunu anlatıyor:

“Fransa’dan Malezya’dan mühendis arkadaşlarımız var. Pakistan, Vietnam, Nepal’den de çalışanlarımız var. 31 bin kişide 466 kişi, yüzde 1 civarlarında bir rakam. Dünyanın her yerinden insan kullanıyoruz. Dünyadaki en büyük ekipman parkına sahibiz. Türkiye’deki kaynakların hepsini kullandık. Türk şoförler ve operatörler tabii ki önceliğimiz fakat B planı anlamında böyle bir çalışmaya gitmemiz zorunluluk haline geldi. Özellikle bayram dönemlerinde mesela yaz aylarında şoförün herhangi bir ara vermesinde iş kesintisine yol açmamak için böyle bir yola başvurduk ve çok da başarılı olduk. Özellikle bayram dönemlerinde veya diğer dönemlerde olsun şantiyenin çalışmasını sağladık.”

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