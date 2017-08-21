İŞ-YAŞAM

Adana'da ev ekonomisine salça piyangosu

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:52:18 İHA

Adana'da Karaisalı biberinin hasat edilmesiyle birlikte ev ekonomisini rahatlatmak isteyen vatandaşların 'salça' hazırlama telaşı başladı. 100 kilo biberden 20 kilo salça çıkaran vatandaşlar salçaların bir kısmını evine ayırıp kalan kısmını satıyor

  • 1 Adana'da ev ekonomisine salça piyangosu
    1 | 19

    Satıcılardan çuvallarla salçalık biber satın alan vatandaşlar, türlü zahmetlerle biberleri önce temizliyor ardından çektiriyor, son olarak ise damlarda kurutuyor. Kentteki müstakil evlerin damları, çekilmiş biberler nedeniyle adeta kırmızıya boyanmış durumda. 

     

  • 2 Adana'da ev ekonomisine salça piyangosu
    2 | 19

    Karaisalı ilçesinin meşhur salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte vatandaşları salça hazırlama telaşı sardı.

     

     

     

  • 3 Adana'da ev ekonomisine salça piyangosu
    3 | 19

    Hazır salçalara güvenmeyen ve kendi salçasını ucuza mal etmek isteyen vatandaşlar, kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti.

     

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Adana'da ev ekonomisine salça piyangosu
    4 | 19

    Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, Karaisalı biberinin Adana'nın vazgeçilmezi olduğuna değinerek, kilosunun 1 lira 40 kuruşa satıldığını dile getirdi.

  • 5 Adana'da ev ekonomisine salça piyangosu
    5 | 19

    "100 KİLO BİBERDEN 20 KİLO SALÇA ÇIKAR"

    Biberin salça yolculuğunu anlatan Kılıç, şu açıklamalarda bulundu:

     

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000