Adana'da ev ekonomisine salça piyangosu

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"Vatandaşın böyle yapması daha hijyenik ve daha ucuz. Evinde temizliyor ve çekim merkezlerine götürüyor. Ardından damda 15-20 gün kurutuyor daha sonra da bidonlara koyup 1 sene boyunca tüketebiliyor. 100 kilo biberden ise 20 kilo salça çıkıyor"