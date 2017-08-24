Kurban Bayramı rezervasyonlarında son durum- Kurban Bayramı tatili 2017

Kurban Bayramı tatilinin uzaması hem tatilcileri, hem de turizmcileri sevindirdi. Bakanlar Kurulunda alınan tatil kararının ardından, sezonun son tatil fırsatını kaçırmak istemeyen tatilciler rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Akdeniz'in yanısıra Kuzey Ege'ye büyük bir ilgi gösteren vatandaşlar, Ayvalık, Edremit ve Bozcaada'ya akın edecek.. Otel doluluklarının yüzde yüzü bulduğunu belirten turizmciler ise vatandaşların son dakikaya kalmamalarını, şans eseri rezervasyon iptali olursa yer bulabileceklerini vurguluyorlar.

Edremit Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasının turizm sektöründe büyük bir heyecan uyandırdığını belirterek, Edremit'teki çoğu otelin daha şimdiden yüzde 100 doluluğa ulaştığını açıkladı.

Yavuz, "Edremit Bölgesi'nde 13 bin 500 yatağımız var ve hepsi tamamen dolacak. Bu yoğunluğun en büyük sebebi Kurban Bayramı hareketliliği, ikincisi ise Zeytinli Rock Festivali... Bu nedenle bayram tatilinde Edremit'e gelmek isteyen tatilciler, önceden rezervasyon yaptırsınlar, son dakikaya kalmasınlar ki yer sıkıntısı çekilmesin. Edremit Körfezi, Kaz Dağları, bunlar hep görülmesi gereken yerler, vatandaşlarımız 10 gün tatili çok iyi değerlendirmeli" dedi.

RESTAURANTLARDA BİLE YER YOK!

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Fahri Bulut ise, son zamanlarda oldukça popüler hale gelen Bozcaada'da tüm otellerin dolduğunu, büyük bir yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Bulut, " Bozcaada genelinde neredeyse tüm oteller yüzde 100 doldu. Bayramda yer bulmak imkansız gibi bir şey, ama olur da biri rezervasyonunu iptal ederi oda boşalır, ancak o şekilde yer bulabilirsiniz. Takip etmekte, şansınızı denemekte fayda var diye düşünüyorum. Onun dışında Kurban Bayramı dolayısıyla büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Tatilin 10 güne çıkarılması biz turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Otellerimizin yanı sıra, Bozcaada'ya ulaşım sağlayan GESTAŞ feribotlarında hatta restaurantlarda bile zor yer bulunuyor. Benim tavsiyem, Bozcaada'ya gelmeden önce, hem GESTAŞ'tan randevu almanız, hem de yemek yiyeceğiniz restaurantlardan rezerve yaptırmanız... Yoksa, zor durumda kalabilirsiniz." dedi.

26 AĞUSTOS'TAN SONRASINA DİKKAT!

Ayvalık Turizm Alt Yapı Geliştirme ve Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, şu anda da bir hareketlenme olduğunu ama asıl yoğunluğun 26 Ağustos'tan sonra başlayacağını belirterek, "Kurban Bayramı tatilinin uzatılması bizim için iyi bir fırsat oldu. Otelcilerin yanısıra, esnafımız da olumlu etkilenecek. İç pazarda önemli bir canlanma olacak." dedi.

Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı otellerin yoğunluktan dolayı rezervasyonlarını durdurması bizi için çok iyi bir fırsat. Çünkü, Muğla, Marmaris, Antalya'da otel rezervasyonu almama gibi durumlar başladıysa bu demek oluyor ki, tatilci Kuzey Ege'ye akın edecek. Doluluk bize doğru geliyor. Buna çok ihtiyacımız var. Zaten şu anda da doluluk oranımız yüzde 60'larda ama asıl yoğunluk 26 Ağustos'tan sonra başlayacak. " dedi.

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