Türk Hava Yolları pilot alımı yapacak

Türk Hava Yolları pilot açığı olmaması adına pilot yetiştirme çalışmalarına hız verdi. THY Uçuş Akademisinde kendi pilotunu yetiştirmek için açık öğretim de dahil üniversite mezunu arıyor. 30 Eylül’e kadar başvurular yapılabilecek.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, başvurusu kabul edilenler eğitimi tamamladıktan sonra THY’de ikinci pilot olarak yaklaşık 15 bin lira maaşla başlayacak.

THY’nin ikinci pilot aday adayı şartları ise şöyle;

T.C. Vatandaşı olmak,en az lisans derecesi mezunu (örgün veya açıköğretim) olmak,

01.01.1987 tarihinden sonra doğmuş olmak,

Erkek adaylar için boy 165 cm’den kısa, 190 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine uygun olmak,

Bayan adaylar için boy 160 cm’den kısa, 190 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine uygun olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak.

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

Yabancı Dil (İngilizce) Şartı Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek. TOEFL (IBT) : 75 (konuşma : min.20) IELTS (Akademik) : 6 (konuşma : min.6)

THY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak.

Sağlık Şartı olarak ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Ek 1'’deki ve JAR FCL-3’deki Ticari Havayolu Pilotu şartlarına uygun olmak isteniyor.Adaylar bu şartları sağladıklarını belgeleyen raporu, daha sonra duyurulacak tarihte belirtilecek hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmekte. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecek.

İlan kriterlerini sağlayan adaylar evrak kontrol ve boy-kilo ölçüm sürecine davet edilecek, kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecek.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacak.

Türk Hava Yolları

Türk hava yolları pilot alımı

Türk hava yolları pilot maaşı

Türk hava yolları pilot eğitimi