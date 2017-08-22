İŞ-YAŞAM
Avrupa'nın en zenginleri
21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:08:37 | Güncelleme: 22 Ağustos 2017 Salı, 11:57:04
HABERTURK.COM
Avrupa'nın en zenginleri arasında oldukça tanıdık yüzler ve markalar var fakat aralarında pek duyulmamış isimler de dikkati çekiyor. İşte Avrupa'nın en zengin isimleri ve servetlerinin kaynağı
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Avrupa'nın en zenginleri arasında oldukça tanıdık yüzler ve markalar var fakat aralarında pek duyulmamış isimler de dikkati çekiyor. İşte Avrupa'nın en zengin isimleri ve servetlerinin kaynağı
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Tatiana Casiraghi (MONAKO) - 2.4 MİLYAR DOLAR
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Tatiana Casiraghi, ülkesinin en zengin ikinci kişisi olan dedesinin sahibi olduğu Kolombiyalı Bavaria biralarının kadın varisi. Monaco Prensi 3. Rainier ve ABD'li ünlü aktrist Grace Kelly'nin en büyük torunu, Hanover Prensesi Caroline'in oğlu Andrea Casiraghi ile evlendikten sonra Tatiana Casiraghi oldu.
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Antti Herlin (FİNLANDİYA) - 3.7 MİLYAR DOLAR
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Antti Herlin, dedesi Harald Herlin'in 1920'lerde satın aldığı asansör ve yürüyen merdiven sistemleri üreten KONE firmasını büyüterek servetini elde etti.
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Sebastian Kulczyk (POLONYA) - 3.6 MİLYAR DOLAR
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Kızkardeşi Dominika ile birlikte 2015 yılında hayatını kaybeben babaları Jan Kulczyk'nin bıraktığı mirası değerlendiriyorlar. Finansa sektöründeler.
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Americo Amorim (PORTEKİZ) - 4.4 MİLYAR DOLAR
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Amorim, dünyanın en büyük mantar tıpa üreticisi Corticeira Amorim'in yüzde 50 hissedarı. Firmayı 1870 yılında dedesi kurmuştu.
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Albert FRERE (BELÇİKA) - 4.9 MİLYAR DOLAR
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1970'li yıllarda çelik endüstrisine yaptığı yatırımlar sayesinde milyarder olan Frere, Belçika kralı tarafından baronluk nişanıyla ödüllendirilmişti.
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Odd Reitan (NORVEÇ) - 5.3 MİLYAR DOLAR
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Perakende sektöründe faaliyet gösteren Reitan, ülkenin en büyük süpermarketler zinciri olan REMA 1000'in sahibi. 2012 yılında Norveç Kralı olduğunu hayâl ettiği bir kitap da yazdı.
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Erneto Bertarelli (İSVİÇRE) - 8.6 MİLYAR DOLAR
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Bertarelli, dedesinin kurduğu ilaç firması Serono'yu ünlü Merck'e sattıktan sonra servetine servet kattı. Parasını Waypoint Capital değerlendiriyor. Bodrum sahillerine yatını çekmesiyle Türkiye magazin basının da tanıdık simalarından.
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John Fredriksen (KIBRIS RUM KESİMİ) - 9.9 MİLYAR DOLAR
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Aslında Norveçli. Dünyanın en büyük petrol baronlarından ve Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşı oldu. Parasının büyük bölümünü İran - Irak savaşındaki petrol sevkiyatıyla yaptı.
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Charlene de Carvalho-Heineken (HOLLANDA) - 12.6 MİLYAR DOLAR
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19. yüzyılda dedesi Gerard Adriaan Heineken'in kurduğu bira firmasının mevcut sahibi. Hollanda'nın en zengin kişisi unvanı da onun.
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Dietrich Mateschitz (AVUSTURYA) - 13.4 MİLYAR DOLAR
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Red Bull firmasının kurucusu olan Avusturyalı işadamı ülkenin de aynı zamanda en zengin kişisi. Zengin olmak için okulda başarılı olmak gerekmediğini de göstergesi zira üniversiteyi 10 yılda bitirebilmiş.
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Gopi & Sri Hinduja (BÜYÜK BRİTANYA) - 15.4 MİLYAR DOLAR
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70'lerde kurulan Hindistan'ın Ashok Leyland otomobillerinin üreticisi olan Hinduja Grup'un sahipleri. Holdingin merkezi de Hindujaların mekanı da Londra.
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Stefan Persson (İSVEÇ) - 19.6 MİLYAR DOLAR
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Avrupalı tekstil devi H&M'in en büyük hissedarı olan Persson şu an aktif olarak şirket yönetiminde değil. Oğlu Karl-Johan işleri CEO olarak yürütüyor. Firmayı kuran ise babası Erling Persson'du.
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Kjeld Kirk Kristiansen (DANİMARKA) - 21.1 MİLYAR DOLAR
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İsmini muhtemelen duymamışsınızdır ama ürettiklerini çocukken oynamayan yoktur. Lego firmasının 2004 yılından beri CEO görevini yürütüyor. Oyuncak devini dedesi Ole Kirk Christiansen kurmuştu.
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Maria Franca Fissolo & Giovanni Ferrero (İTALYA) - 25.2 MİLYAR DOLAR
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Michel Ferrero'nun oğlu ve karısı servetlerini Ferrero SpA'ya, ya da bilinen ürünleriyle Nutella ve Kinder zenginleri. Giovanni şirketin CEO'su konumunda.
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Beate Heister & Karl Albrecht Jr. (ALMANYA) - 27.2 MİLYAR DOLAR
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Almanya'nın Wal-Mart'ı olarak bilinen Aldi market zincirlerinin varisi henüz çocuk. Firmayı kuran ise fotoğraftaki dedeleri Karl Albrecht. 2014 yılında vefat etmişti. Aldi, şu an 18 ülkede 10 bin üzeri mağazaya sahip.
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Liliane Bettencourt (FRANSA) - 39.5 MİLYAR DOLAR
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Avrupa'nın en zengin kadını da olan Bettencourt, ünlü kozmetik markası L'Oreal'in yüzde 33 hissesine sahip. Bunamadan muzdarip olduğu için servetini çocukları yönetiyor.
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Ingvar Kamprad (İSVEÇ) - 41 MİLYAR DOLAR
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IKEA mobilyalarının sahibi olan 91 yaşındaki Ingvar Kamprad servetini sıfırdan yapanlardan. 41 milyar dolarlık mal varlığına rağmen 15 bin liralık arabalara binmesi ve tutumlu olmasıyla biliniyor.
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Amancio Ortega (İSPANYA) - 85 MİLYAR DOLAR
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Zara başta olmak üzere Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho gibi giyim markalarının sahibi olan Amancio Ortega yaklaşık 85 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi.