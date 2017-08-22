İŞ-YAŞAM

Avrupa'nın en zenginleri

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:08:37 HABERTURK.COM

Avrupa'nın en zenginleri arasında oldukça tanıdık yüzler ve markalar var fakat aralarında pek duyulmamış isimler de dikkati çekiyor. İşte Avrupa'nın en zengin isimleri ve servetlerinin kaynağı

  • 1 Avrupa'nın en zenginleri
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    Avrupa'nın en zenginleri arasında oldukça tanıdık yüzler ve markalar var fakat aralarında pek duyulmamış isimler de dikkati çekiyor. İşte Avrupa'nın en zengin isimleri ve servetlerinin kaynağı

  • 2 Avrupa'nın en zenginleri
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    Tatiana Casiraghi (MONAKO)  - 2.4 MİLYAR DOLAR

  • 3 Avrupa'nın en zenginleri
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    Tatiana Casiraghi, ülkesinin en zengin ikinci kişisi olan dedesinin sahibi olduğu Kolombiyalı Bavaria biralarının kadın varisi. Monaco Prensi 3. Rainier ve ABD'li ünlü aktrist Grace Kelly'nin en büyük torunu, Hanover Prensesi Caroline'in oğlu Andrea Casiraghi ile evlendikten sonra Tatiana Casiraghi oldu.

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  • 4 Avrupa'nın en zenginleri
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    Antti Herlin (FİNLANDİYA) - 3.7 MİLYAR DOLAR

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    Antti Herlin, dedesi Harald Herlin'in 1920'lerde satın aldığı asansör ve yürüyen merdiven sistemleri üreten KONE firmasını büyüterek servetini elde etti.

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