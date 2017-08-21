İŞ-YAŞAM

Suudi prensin milyon dolarlık tatili sona erdi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:22:32 İHA

Suudi Arabistan kraliyet ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, Bodrum tatilini tamamladı. Tatilinde yaklaşık 2.5 milyon lira harcayan prensin eşyaları uçağa 2 nakliyat kamyonu ile taşındı

  • 1 Suudi prensin milyon dolarlık tatili sona erdi
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    Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın yeğeni olan 62 yaşındaki iş adamı ve Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, eşi ve kızları ile birlikte tatil için Bodrum'a gelmişti. 

  • 2 Suudi prensin milyon dolarlık tatili sona erdi
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    150 kişilik kafileyle kraliyet ailesine ait özel jumbo uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen Suudi prensi Konsolosluk görevlileri karşılamıştı.

  • 3 Suudi prensin milyon dolarlık tatili sona erdi
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    Tatili boyunca bisiklete binen, su sporları yapan ve Bodrum'u havadan gezen prens bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

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  • 4 Suudi prensin milyon dolarlık tatili sona erdi
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     Bodrum tatilini doya doya geçiren prens geçtiğimiz gün Bodrum'dan ayrıldı. 

  • 5 Suudi prensin milyon dolarlık tatili sona erdi
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    Bir kamyon eşya ile gelen Prens, gidişinde 2 kamyon eşya götürdü.

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