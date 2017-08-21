İŞ-YAŞAM

Aston Martin ilk teknesini üretti

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:43:28

Dünyanın en önemli lüks otomobil üreticilerinden Aston Martin, bu kez farklı bir alana girdi. İngiliz üretici, ilk motor yatını üreterek sahibine teslim etti. Ancak lüks yatın fiyatı dudak uçuklatıyor. Peki dünyanın en pahalı diğer yatları ve sahipleri kimler

  • 1 Aston Martin ilk teknesini üretti
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    Aston Martin, otomobilden sonra resmen yat ve tekne sektörüne girmiş oldu.

  • 2 Aston Martin ilk teknesini üretti
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    Aston Martin AM37 ilk kez geçen yıl Monako'da düzenlenen yatçılık fuarında göz önüne çıkmıştı. 

  • 3 Aston Martin ilk teknesini üretti
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    Aradan yaklaşık 1 yıl geçmesinin ardından üretilen ilk tekne sahibine teslim edildi. 

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  • 4 Aston Martin ilk teknesini üretti
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    Quintessence Yachts isimli firma ile birlikte üretilen AM37'nin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. 

  • 5 Aston Martin ilk teknesini üretti
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    Lüks teknenin fiyatı 1.64 milyon dolardan başlıyor.

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