İŞ-YAŞAM
Aston Martin ilk teknesini üretti
21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:43:28 | Güncelleme: 17:11:13
Dünyanın en önemli lüks otomobil üreticilerinden Aston Martin, bu kez farklı bir alana girdi. İngiliz üretici, ilk motor yatını üreterek sahibine teslim etti. Ancak lüks yatın fiyatı dudak uçuklatıyor. Peki dünyanın en pahalı diğer yatları ve sahipleri kimler
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Aston Martin, otomobilden sonra resmen yat ve tekne sektörüne girmiş oldu.
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Aston Martin AM37 ilk kez geçen yıl Monako'da düzenlenen yatçılık fuarında göz önüne çıkmıştı.
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Aradan yaklaşık 1 yıl geçmesinin ardından üretilen ilk tekne sahibine teslim edildi.
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Quintessence Yachts isimli firma ile birlikte üretilen AM37'nin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
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Lüks teknenin fiyatı 1.64 milyon dolardan başlıyor.
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Ancak teknenin içine yapılan harcamalarla başlangıç fiyatının çok daha üzerine çıkıyor.
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Firma her sene sadece 8-12 arasında bir üretim yapacak.
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Aston Martin AM37 için 2014 yılından bu yana çalışıyor.
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Firma AM37 için iki farklı versiyon üretti.
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Baz modelde iki tane 370 beygirlik veya iki tane 430 beygirlik dizel motor yer alıyor.
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1.64 milyon dolardan başlayan bu model 45 knot hıza ulaşıyor.
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Daha yüksek versiyonda ise teknein hızı 50 knot'a ulaşıyor ve 520 beygirlik iki motor yer alıyor.
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Bu versiyonun fiyatı ise 2.1 milyon dolar.
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Yatta banyo, buzdolabı, mikrodalga fırın, klima ve kahve makinası bulunuyor.
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Ayrıca eğlence sistemleri ve gelişmiş bir kontrol paneli bulunuyor.
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Peki dünyanın en pahalı yatları hangileri? haberturk.com 200 milyon dolardan başlayan fiyatlarla satılan yattları araştırdı...
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DÜNYANIN EN PAHALI 10 SÜPER YATI
Dailynewsdig.com sitesi değeri yüzlerce milyon dolarla ölçülen dünyanın en pahalı 10 süper yatını sıralamıştı. İşte 200 milyon dolardan 800 milyon dolara en pahalı yatlar, özellikleri ve sahipleri...
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10. AL SALAMAH
Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: Suudi Arabistan prensi Sultan bin Abdul Aziz
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Uzunluk: 139 metre
Genişlik: 24 metre
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Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: David Geffen (DreamWorks şirketinin sahibi)
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Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: Steven Spielberg (Yapımcı, yönetmen)
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Değeri: 210 milyon dolar
Sahibi: Nasser Al-Rashid (Suudi Arabistanlı işadamı)
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Değeri: 250 milyon dolar
Sahibi: Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (Katar eski başbakanı)
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Değeri: 256 milyon dolar
Sahibi: Alisher Usmanov (Rus iş adamı)
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Değeri: 300 milyon dolar
Sahibi: Kâbus bin Seyd El Ebu Seyd (Umman Sultanı)
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Değeri: 323 milyon dolar
Sahibi: Andrey Melnichenko (Rus iş adamı)
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Değeri: 350 milyon dolar
Sahibi: Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Dubai Hükümdarı)
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Değeri: 800 milyon dolar
Sahibi: Roman Abramovich (Rus iş adamı)
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Yattaki jakuziden bir kare.
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800 milyon dolar değeriyle Eclipse dünyanın en pahalı yatı. 162.5 metre uzunluğuyla ise en büyük ikinci yatı konumunda.
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2009 yılında suya indirilen süper yatta 2 helikopter pisti, 3 tekne ve bir de mini denizaltı bulunuyor.
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