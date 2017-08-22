Johnson'a talk pudrasından 417 milyon dolarlık kanser cezası! Bebek pudrası kanser yapar mı?

Johnson & Johnson marka talk pudrası bazlı hijyen ürünleri kullandıktan sonra yumurtalık kanseri olduğunu iddia eden Eva Echeverria'nın açtığı davada karar çıktı.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi jürisi, uğradığı zararlara karşılık olarak 63 yaşındaki kadına 417 milyon dolar ödenmesine hükmetti. Hükmün 70 milyon dolarlık kısmı telafi edici tazminat, 347 milyon dolarlık bölümü ise cezai tazminat olarak uygulanacak.

Açılan dava, Johnson & Johnson firmasının başta bebek pudrası olmak üzere tüm talk pudrası bazlı ürünlerindeki kanserojen riskle ilgili müşterilerini yeterince uyarmadığını iddia ediyordu.

Missouri eyaletindeki kararlarda bugüne kadar 300 milyon dolar üzerinde tazminat ödemesine karar verilen farmasötik ve medikal cihaz üreticisi Johnson & Johnson hakkında ulusal çapta açılmış 4 bin 800 benzer dava bulunuyor.

Kaliforniya eyaletinde çıkan kararın şirket için büyük bir mağlubiyet olduğu ve kararın emsal teşkil edebileceği için çok daha büyük sonuçları olabileceği söyleniyor.

JOHNSON'S TEMYİZE GÖTÜRECEK

J&J tarafı ise kararı temyize götüreceklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:

Bu karara itiraz edeceğiz. Johnson's Bebek Pudrası ürünlerinin güvenliği bilimsel olarak desteklenmektedir. Johnson & Johnson

Onlarca yıl J&J ürünleri kullandıktan sonra ölümcül evrede yumurtalık kanserine yakalandığını belirten 63 yaşındaki Echeverria'nın davası, Kaliforniya'da açılan onlarca davadan sadece biri.

417 milyon dolar tazminatın çıktığı davada Echeverria'nın avukatları, Johnson & Johnson'un genital bölgede talk pudrası kullanılmasının yumurtalık kanseriyle ilişkisini gösteren çalışmalara rağmen müşterilerini uyarmadığı ve teşvik ettiğini iddia etmişti.

Johnson's avukatlarının savunmasında ise araştırmalar ve federal kurumların talk bazlı ürünlerin kanserojen etkisinin bulunmadığı ve bu kategoride sınıflandırılmadığı vurgulandı.

Firma hakkında Missouri hakkında görülmüş beş ayrı davanın dördünde, talk tedarikçisiyle birlikte bugüne dek 307 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmedilmişti. En yüksek meblağ ise 110 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

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