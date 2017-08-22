2018 Memur zammı ne kadar? Memur zammı belli oldu mu?

Yapılan görüşmeler sonunda 2018’in ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5; 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ay içinse yüzde 5 oranda zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşmanın imzaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında atıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Müzakerelerimizi özveriyle sürdürdük. En son teklifimizi dün verdik. Kamu iş veren heyeti olarak bir teklifimiz oldu. Gece geç saatlere kadar müzakerelerimiz devam etti. Böylece 4. Dönem Toplu Sözleşmelerimizi gerçekleştirdik. 2018’in ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5; 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ay içinse yüzde 5 olarak zam konusunda mutabakata varmış durumdayız.

Emeklilerimizle ilgilide artışlar oldu. En düşük devlet memuru maaşı1945 liraya yükseldi, 2018 yılının ilk ayında, 2019 yılının ilk ayında ise 2093 liraya yükselmiş durumda. Hayırlı olmasını diliyorum.

Birçok parametreyi göz önünde bulundurduk, ekonomik dengemiz ve istikrarımız bizim için önemliydi. Hükümetimiz mali imkanlarını sonuna kadar kullanarak artış oranını güçlü bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bu durum piyasalara da olumlu yansımıştır. Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin isteklerini gözardı etmedik. Birçok iyileşmeyi barındırıyor. Arka planda çok ciddi bir mutfak var 776 maddeden oluşan bir teklif maddesiyle karşı karşıyaydık. 440'ı ile müzakerelerimizi gerçekleştirdik. 258 tanesi ile uzlaştık. Bu bugüne kadar ki en büyük uzlaşma rakamıdır.

Öğretim yılına hazırlıkta verilen ödeneklerde ciddi artış gerçekleştirdik, yeni kurulan üniversitelere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde çalışanlara ilave tazminat ekledik, 4C ve geçici personellere yapılan ek ödemelere ilaveler gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimize de destekler verdik. Kamu konutlarında engelli kamu görevlilerinin yararlanması gibi. Engelli çocuğu bulunan kamu çalışanlarımızın engelli çocuk yardımına önemli bir artış oldu.

Kreş imkanlarının geliştirmeye çalıştık. Arazide çalışan kamu görevlilerine yönelik, vergi daireleri gibi yoğunlukta çalışan vatandaşlarımıza önemli düzenlemeler hazırladık. Bayram ve özel günlerde mesai yapan memurlarımızın mesailerini artırdık. Bunun gibi birçok kamu kuruluşlarında görev yapan kardeşlerimiz için önemli düzenlemeler söz konusu.

Helal Gıda Sertifikalı ürünlerimizi ilk defa kamu kuruluşu yemekhanelerimizde özendirilmesi, kullanılması söz konusu. Hac göreviyle ilgili olarak önemli bir yüküm koyduk. İzni kalmayan izinlerini kullanmış olan kamuda çalışan hac adaylarına ek olarak 20 gün ücretsiz izin verdik.

21 gündür yürüttüğümüz müzakerelerimiz bütün 80 milyon vatandaşımıza dokunacaktır.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, şunları kaydetti:

1 Ağustos'ta başlayan ve 21 gündür devam eden süreç uzlaşıyla sonuçlanmıştır. Geç saatlere kadar süren ve nihayetinde geç saatlerinde gelen bir nokta. Hayırlı olsun diyorum. Her iki taraf açısından da masanın zorlukları vardı. Geç saatlere kadar çalışarak, uykusuz kalarak bu noktaya vardık.

Bu süreci uzlaşmayla noktalayan bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın bakanımız belki sendikacılık kökenli olmasaydı bu masadan bu şekilde kalkamayabilirdik. Kendisine teşekkür ediyorum.

2018 memur zammı

memur zammında son durum

memur zammı ne kadar

memur 2018de ne kadar zam alacak