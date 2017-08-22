İstanbul kötü hava
İŞ-YAŞAM

İstanbul'un tepesinde kümülonimbus turu!

İstanbul'da yağmur başladı uçaklar havada tur atıyor

İstanbl'da kötü hava koşullarının etkisini göstermeye başlaması ve elektrikli yüklü kümülonimbuslar nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş bekleyen uçaklar havada tur atmaya başladı

22 Ağustos 2017 Salı, 11:48:41 Güncelleme: 11:53:01 HABERTURK.COM

İstanbul'da yağmurun etkili olduğu saatlerde 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlara pilotlar yakalanmak istemedikleri için Atatürk Havalimanı'na inişte yaklaşma yapamayanca havada tur atmak zorunda kaldı. İniş yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geldi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, İstanbul'da yağışın etkili olduğu saatlerde elektrik yüklü bulutlar, Atatürk Havalimanı'nda uçak seferlerini de olumsuz etkiledi.

CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamadı.

CB bulutlarından dolayı inişteki uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.İniş yapacak uçaklar arasındaki mesafe de artınca gecikmeler yaşandı.Uçakların özellikle Marmara Denizi üzerinde tur attığı gözlendi.

UÇAKLARIN YAKLAŞMA ROTALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Hava trafiğini düzenlemek adına Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri yoğun çaba sarf ederken pilotlar, kötü hava koşullarının olduğu koordinatları kontrolörlere bildirdi.

Uçakların iniş yaklaşma rotalarında değişiklik yapıldı. Pilotlar CB bulutlarına yakalanmamak adına iniş yaklaşmalarını bulutlara göre belirledi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geldi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme