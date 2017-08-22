İstanbul'un tepesinde kümülonimbus turu!

İstanbul'da yağmurun etkili olduğu saatlerde 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlara pilotlar yakalanmak istemedikleri için Atatürk Havalimanı'na inişte yaklaşma yapamayanca havada tur atmak zorunda kaldı. İniş yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geldi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, İstanbul'da yağışın etkili olduğu saatlerde elektrik yüklü bulutlar, Atatürk Havalimanı'nda uçak seferlerini de olumsuz etkiledi.

CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamadı.

CB bulutlarından dolayı inişteki uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.İniş yapacak uçaklar arasındaki mesafe de artınca gecikmeler yaşandı.Uçakların özellikle Marmara Denizi üzerinde tur attığı gözlendi.

UÇAKLARIN YAKLAŞMA ROTALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Hava trafiğini düzenlemek adına Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri yoğun çaba sarf ederken pilotlar, kötü hava koşullarının olduğu koordinatları kontrolörlere bildirdi.

Uçakların iniş yaklaşma rotalarında değişiklik yapıldı. Pilotlar CB bulutlarına yakalanmamak adına iniş yaklaşmalarını bulutlara göre belirledi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geldi.

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