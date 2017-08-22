İŞ-YAŞAM
En düşük maliyetli özel jetler
22 Ağustos 2017 Salı, 15:05:20 | Güncelleme: 17:34:10
HABERTURK.COM
Havacılık ve teknolojideki gelişmelerle birlikte dünyada jet sahibi olan kişi sayısı gitgide artıyor. An itibarıyla dünyada 15 bin civarı özel jet var. Honeywell firmasına göre 2025 yılı itibarıyla teslim edilecek 270 milyar dolar değerindeki 9 bin 200 uçağın yarısı geniş kabinli özel jetler. Peki en düşük maliyetli özel jetler hangisi? İşte liste
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Havacılık ve teknolojideki gelişmelerle birlikte dünyada jet sahibi olan kişi sayısı gitgide artıyor. An itibarıyla dünyada 15 bin civarı özel jet var. Honeywell firmasına göre 2025 yılı itibarıyla teslim edilecek 9 bin 200 uçağın yarısı geniş kabinli özel jetler. Peki en düşük maliyetli özel jetler hangisi? İşte liste
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BOMBARDIER GLOBAL 6000 | 62.31 MİLYON DOLAR
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30 metre uzunluğundaki jetin kabin uzunluğu 13 metre ve saatte 934 kilometre hıza çıkabiliyor. 2 adet Rolls-Royce BR710 A2-20 turbofan motora sahip.
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10-12 kişilik uzun mesafeli iş toplantılarında, ses geçirmez yalıtımlı iç mekan tasarımı sayesinde iyi bir uyku çekmek isteyen zenginler Global 6000'den pek şaşmıyor. 11 bin 100 kilometre menziliyle yakıt ikmali yapmadan New York - Tokyo arasında uçabilmek mümkün.
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DASSAULT FALCON 900LX | 37 MİLYON DOLAR
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3 adet Honeywell TFE731-5BR-1C motor kullanılan aerodinamik teknolojisi ve elektronik sistemleri sayesinde 2015 yılında tüm ödülleri toplamıştı. Saatteki maksimum hızı ise 950 km.
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Fransa üretimi jet 10 ton ağırlığında, 21 yolcu taşıyabiliyor. 15 bin metre irtifanın üzerine çıkabilmesi, 8800 km uçuş menzili nedeniyle askeri kuruluşlar arasında çok revaçta.
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BOMBARDIER CHALLENGER 650 | 32.35 MİLYON DOLAR
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21 metre uzunluğa sahip uçak, saatte 837 kilometre hıza çıkabiliyor. 20 yolcu kapasitesi var. 2 adet General Electric CF34-3A turbofan motor kullanıyor fakat sefer başına 45 bin dolar yakıt tüketimiyle biraz cep yakıyor.
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Kraliyet aileleri ve pek çok orduya hizmet etmesiyle bilinen Kanada üretimi jet, 9 tonu aşan ağırlığına rağmen ortalamanın yüzde 36 üzerinde 7 bin 800 kilometre uçuş menziline sahip.
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CESSNA CITATION SOVEREIGN | 18 MİLYON DOLAR
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8 tonluk jetin kokpitinde fiber optik teknoloji ve Honeywell Primus Epiic serisi elektronik uçuş sistemi kullanılıyor. 852 kilometre hıza çıkıyor ve 1 kilometrede havalanabiliyor.
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Amerikalı firma 19 metreyi aşkın dış ve 6 metrenin üzerindeki tavan uzunluğuyla 14 kişiyi 5 bin 900 kilometre boyunca taşıyabilen, konforlu bir jet yapmış.
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BEECHCRAFT HAWKER 900XP | 14.5 MİLYON DOLAR
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Orta boyutlu jetler sınıfındaki uçak saatte 860 kilometre hıza çıkabiliyor. Yeni serileri yakıt ve operasyon maliyeti açısından daha avantajlı.
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2 det Honeywell motor kullanan 900XP mürettebat hariç tam 6 kişiyle 3700 kilometre uçuş menziline sahip.
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BOMBARDIER LEARJET 45XR | 13.2 MİLYON DOLAR
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Dünyanın en çok tercih edilen jetlerinden olan Learjet 45s aate 858 kilometre hıza çıkabiliyor. 17.7 metre uzunluğuyla 11 kişi taşıyabiliyor. 3 bin 800 km mesafeye kadar son derece konforlu uçuş sunuyor.
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Jetlerin İsviçre çakısı. Hem eski tip tasarım hem de modern kullanım isteyen varlıklı insanlar için olabilecek en iyi orta boyutlu jetlerden. Ordu, ambulans ve kurtarma hizmetlerinde de kullanılıyor.
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PIAGGIO P-180 AVANTI | 7.4 MİLYON DOLAR
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P-180 Avanti, saatte 741 km hız ve 4 yolcuyla 2947 kilometre boyunca uçabiliyor. 3800 kg boş ağırlığa sahip uçak her bir seferde 13 bin dolar değerinde yakıt tüketiyor.
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İtalyan tasarımın farklılığının görülebileceki jette 2 adet Pratt & Whitney Canada PT6A-66B turboprob motor var. Kabine 6 kişi rahatlıkla sığıyor. Sayı 9'a da çıkabilir.
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HONDA HA-420 HONDAJET | 4.5 MİLYON DOLAR
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VLJ kategorisindeki jetlerden ortalama 600 metre daha yüksek irtifaya çıkabiliyor. 2 adet GE Honda HF120 turbofan motor kanatların üzerine alınarak daha geniş iç mekan ve bagaj alanı sağlanmış.
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Maksimum 8 kişi taşıyabilen Japon üretimi jet saatte 782 kilometre maksimum süratle uçabiliyor. 2 mürettebatlık bir kokpiti ve 2234 kilometre menzili var.
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EMBRAER PHENOM 100E | 4.4 MİLYON DOLAR
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12.8 metre uzunluğundaki Phenom 100E, 2180 kilometre uçuş menziline sahip. Deniz mili başına 0.56 dolar yakıt tüketimiyle en az yakanlardan.
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6 kez en iyi iş uçağı unvanına sahip olan Embraer modeli iki adet Pratt & Whitney Canada PW617F1-E motorla çalışıyor ve saatte 750 kilomete hıza çıkıyor.
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CESSNA CITATION MUSTANG 510 | 3.28 MİLYON DOLAR
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Mustang 510 pilot hariç 4 yolcu kapasitesine sahip. 777 kilometre hıza çıkabiliyor. 400 adetle en çok dolaşımda olan özel uçaklardan biri.
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Ok kanatlı uçaklardan biri olan bu Cessna modeli 2200 kilometre menziliyle biraz daha kısa fakat zorlu uçuş koşullaru için ideal türden.
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SPECTRUM S.33 | 3.95 MİLYON DOLAR
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Spectrum S.33 saatte 787 kilometre hıza çıkabiliyor. Yüküne göre 2 bin 960 ila 3 bin 700 km uçuş menzili var. Williams FJ33-4A-19[4] turbofan motor kullanılmış.
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14 metre uzunluğundaki uçak 6-9 yolcu taşıma kapasitesine sahip çift motorlu seri bir uçak. 13 bin 700 metre irtifaya 9 dakikada tırmanabiliyor.
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ADAM A700 | 2.25 MİLYON DOLAR
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12 bin 500 metre irtifaya 17 dakikada çıkabilen uçak iç düzenlemesine göre 4 ila 6 kişi taşıyabiliyor. 2 adet Williams FJ-33-4A turbofan motor kullanan jetin boş ağırlığı 2523 kg.
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Adam Havacılık yıllar önce iflas etse de, ilginç tasarımıyla sivrilen A700 modeli jet halen gözde. Saatte 723 kilometre hıza çıkabilen jetin menziliyse 2591 kilometre.
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STRATOS 714 | 2.5 MİLYON DOLAR
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2020 yılında ilk teslimatını yapacak uçak 2924 kilometre gibi iddialı bir uçuş menziline sahip. Boş ağırlığı 2284 kilogram olan uçak 10.9 metre uzunluğunda.
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Stratos 714 saatte 767 kilometre hıza çıkabilen ve 6 koltuklu başka bir jetin yarışamayacağı türden bir hız deneyimi sunuyor. Tek motorlu uçakta Pratt & Whitney JT15D-5 motor var.
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MAVERICK SOLOJET | 1.25 MİLYON DOLAR
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10.2 metre uzunluğundaki Maverick Solojet ekstra yakıt ikmali yapmadan 2220 kilometre uçuş menziline sahip. Uçağın boş ağırlığı 1633 kilogram.
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5 kişilik Maverick Solojet dünyanın en hızlı özel jeti olarak bulunabiliyor. Saatte 403 mil yapabilen uçak, dakikada 8 bin fit tırmanış gücüyle seyrüsefer irtifasına 4 dakikada tırmanabiliyor.
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ECLIPSE 400 | 1.2 MİLYON DOLAR
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Saatte 612 km hızla uçabiln Eclipse 400, tek seferde 2315 kilometre mesafe kat edebiliyor. İlk kez 2007 yılında üretilen 8.8 metre uzunluğundaki uçağın üretimi 2008'de durduruldu.
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Tek motorlu Eclipse 400, yaklaşık 1125 kg boş ağırlığıyla olabilecek VLJ (hafif jet) klasmanının en iddialılarından biri ve bunun bedeli pilot hariç sadece 3 yolcu taşıyabilmesi.