İŞ-YAŞAM

En düşük maliyetli özel jetler

22 Ağustos 2017 Salı, 15:05:20 HABERTURK.COM

Havacılık ve teknolojideki gelişmelerle birlikte dünyada jet sahibi olan kişi sayısı gitgide artıyor. An itibarıyla dünyada 15 bin civarı özel jet var. Honeywell firmasına göre 2025 yılı itibarıyla teslim edilecek 270 milyar dolar değerindeki 9 bin 200 uçağın yarısı geniş kabinli özel jetler. Peki en düşük maliyetli özel jetler hangisi? İşte liste

  • 1 En düşük maliyetli özel jetler
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    Havacılık ve teknolojideki gelişmelerle birlikte dünyada jet sahibi olan kişi sayısı gitgide artıyor. An itibarıyla dünyada 15 bin civarı özel jet var. Honeywell firmasına göre 2025 yılı itibarıyla teslim edilecek 9 bin 200 uçağın yarısı geniş kabinli özel jetler. Peki en düşük maliyetli özel jetler hangisi? İşte liste

  • 2 En düşük maliyetli özel jetler
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    BOMBARDIER GLOBAL 6000 | 62.31 MİLYON DOLAR

  • 3 En düşük maliyetli özel jetler
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    30 metre uzunluğundaki jetin kabin uzunluğu 13 metre ve saatte 934 kilometre hıza çıkabiliyor. 2 adet Rolls-Royce BR710 A2-20 turbofan motora sahip.

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  • 4 En düşük maliyetli özel jetler
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    10-12 kişilik uzun mesafeli iş toplantılarında, ses geçirmez yalıtımlı iç mekan tasarımı sayesinde iyi bir uyku çekmek isteyen zenginler Global 6000'den pek şaşmıyor. 11 bin 100 kilometre menziliyle yakıt ikmali yapmadan New York - Tokyo arasında uçabilmek mümkün.

  • 5 En düşük maliyetli özel jetler
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    DASSAULT FALCON 900LX | 37 MİLYON DOLAR

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