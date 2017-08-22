İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni CEO'su Ersel Göral oluyor

Malezyalılar tarafından işletilen İstanbul'un ikinci havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işleten İSG'nin Üst Yöneticisi (CEO) görevine Ersel Göral getiriliyor.





Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olan Göral, İGA,ICF ve TAV'da da çeşitli görevlerde bulunmuştu. Şubat 2017de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmecisi İSG'nin CEO'su Gökhan Buğday bu görevinden ayrılmıştı.





İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı