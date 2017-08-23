Katar yardım gemisi
İŞ-YAŞAM

Katar ve Türkiye arasında ilk direkt deniz yolu hattı açıldı

Katar ile Türkiye arasında ilk direkt deniz yolu hattı açıldı

Katar hükümetine bağlı "Milaha" şirketinden yapılan açıklamada, Katar ile İzmir Limanı arasında 5 bin tonu aşkın yük soğutma kapasiteli ilk direkt konteyner taşımacılığı hattının açıldığı belirtildi.Katar ile İzmir Limanı arasında 5 bin tonu aşkın yük soğutma kapasitesiyle konteyner taşımacılığı yapılacak ve uygulama kapsamında her 20-25 günde Türkiye'den bir gemi Katar'a gönderilecek

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:45:54 Güncelleme: 09:48:46 AA

Katar hükümetine bağlı "Milaha" şirketinden yapılan açıklamada, Katar ile İzmir Limanı arasında 5 bin tonu aşkın yük soğutma kapasiteli ilk direkt konteyner taşımacılığı hattının açıldığı belirtildi.

Her 20-25 günde Türkiye'den bir geminin yola çıkarılacağı duyurulan açıklamada, geminin transit süresinin 11 gün olduğu kaydedildi.

Milaha Genel Müdürü ve İcra Direktörü Abdurrahman İsa el-Menai ise konuya ilişkin açıklamasında, etkili, ekonomik ve uygulanabilir bir çözüm olarak bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Yeni hizmetin daha öncekilerle bütünlük sağladığını vurgulayan Menai, bunun yanı sıra limanlar arası bağlantının güçlendirilmesi ve Katar'ın bir yandan Körfez ülkeleri, diğer yandan Türkiye ile ticaretinin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Menai ayrıca Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son birkaç ayda büyüme kaydettiğini sözlerine ekledi.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 7 dakika önce
    hayırlı olsun.
  • Misafir 8 dakika önce
    Gelsin paralar
  • Misafir 14 dakika önce
    KATAR KATAR KATAR, nereye KADAR?
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