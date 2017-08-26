İŞ-YAŞAM

Kahke işine seyyar satıcılıkla başladı, şimdi ise patron oldu

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:10:10 AA

Mersin'den İstanbul'a cebinde sadece 9 lirayla gelen ve ev kiralayacak parası olmadığı için Fatih Camisi'nin bahçesindeki banklarda kızıyla sabahlayan, evlerde, otellerde aşçılık yapan Gül Gürsel Altınöz, Fatih'te açtığı kahke imalathanesini 10 yıldır başarıyla işletiyor

  • 1 Kahke işine seyyar satıcılıkla başladı, şimdi ise patron oldu
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    Mersin'de tekstil işi yapan varlıklı bir ailenin kızı olarak 1959 yılında dünyaya gelen Altınöz, genç yaşında bir iş adamıyla dünya evine girdi. Altınöz'ün eşi ve babası, o dönem yaşanan ekonomik krizden olumsuz etkilendi. 

     

     

  • 2 Kahke işine seyyar satıcılıkla başladı, şimdi ise patron oldu
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    Altınöz, anne babasını kaybettikten sonra eşinden de boşandı ve 16 yaşındaki kızını da yanına alarak 2002 yılında İstanbul'a geldi. Cebinde 9 milyon lirayla (TL'den 6 sıfır atılmadan önce) geldiği İstanbul'da ev kiralayacak parası bile olmayan Altınöz, kızıyla Fatih Camisi'nin bahçesindeki banklarda, internet kafelerde sabahladı.

     

  • 3 Kahke işine seyyar satıcılıkla başladı, şimdi ise patron oldu
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    Evlerde ve otellerde aşçılık yaparak kendisi ve kızının karnını doyuran Altınöz, Fatih'te küçük bir ev kiraladı. Kızının üniversiteyi kazanmasının ardından masrafları artan ve bu nedenle Fatih'teki bir kahke (bir çeşit yöresel kurabiye) imalathanesinde çalışmaya başlayan Altınöz, azmi ve başarısı sayesinde kısa süre sonra çalıştığı iş yerinin yüzde 50 ortağı oldu.

     

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  • 4 Kahke işine seyyar satıcılıkla başladı, şimdi ise patron oldu
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    Kendi işini kurmayı kafasına koyan Altınöz, 10 yıl önce Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde kendi kahke imalathanesini açtı. Başarılı çalışmasının ardından aynı mahallede ikinci iş yerini de açan ancak bir süre sonra birini kapatmak zorunda kalan Altınöz, halen imalathane ve satış yaptığı iş yerinde faaliyetini sürdürüyor. Altınöz, şu açıklamalarda bulunuyor:

  • 5 Kahke işine seyyar satıcılıkla başladı, şimdi ise patron oldu
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    "Her şeye rağmen bir hedef belirledim kendime. Yemeğe ve pastaya karşı büyük bir zaafım vardı ama bugüne kadar hiç çalışmamıştım. Bir lokantada bulaşıkçılık yapmaya başladım. Bana 'Sen aşçılıktan da anlıyorsun, bize yemekte yardım et' dediler. Lokantada aşçılığın yanı sıra evlerde, otellerde de aşçılık yaptım. Fatih'te kahke imalathanesi ve satışı yapan bir iş yerine girdim. Başarılı çalışmam sayesinde kısa sürede yüzde 50 ortak oldum. Kahkenin hikayesi doğru yol anlamına gelir. Kendi çapımızda bir imalathane açtım ve büyük sorumluluklar alarak başladım işe. Hem imalat hem de satış yapmaya başladım. İkinci dükkanı açtım ama ekonomik nedenlerden dolayı 2014'te bu iş yerini kapatmak zorunda kaldım. Şu anda tek imalathaneyle işe devam ediyorum."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 24 Ağustos 2017 Perşembe 03:37
    devlet ureticiler universite ile birlikte kooperatiflesmeye gecilmesi gerekir, cunku hem ureten kazansin hemde tuketici ucuz alsin.
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