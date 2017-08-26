İŞ-YAŞAM
Kahke işine seyyar satıcılıkla başladı, şimdi ise patron oldu
23 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:10:10 | Güncelleme: 26 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:34:16
AA
Mersin'den İstanbul'a cebinde sadece 9 lirayla gelen ve ev kiralayacak parası olmadığı için Fatih Camisi'nin bahçesindeki banklarda kızıyla sabahlayan, evlerde, otellerde aşçılık yapan Gül Gürsel Altınöz, Fatih'te açtığı kahke imalathanesini 10 yıldır başarıyla işletiyor
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Mersin'de tekstil işi yapan varlıklı bir ailenin kızı olarak 1959 yılında dünyaya gelen Altınöz, genç yaşında bir iş adamıyla dünya evine girdi. Altınöz'ün eşi ve babası, o dönem yaşanan ekonomik krizden olumsuz etkilendi.
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Altınöz, anne babasını kaybettikten sonra eşinden de boşandı ve 16 yaşındaki kızını da yanına alarak 2002 yılında İstanbul'a geldi. Cebinde 9 milyon lirayla (TL'den 6 sıfır atılmadan önce) geldiği İstanbul'da ev kiralayacak parası bile olmayan Altınöz, kızıyla Fatih Camisi'nin bahçesindeki banklarda, internet kafelerde sabahladı.
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Evlerde ve otellerde aşçılık yaparak kendisi ve kızının karnını doyuran Altınöz, Fatih'te küçük bir ev kiraladı. Kızının üniversiteyi kazanmasının ardından masrafları artan ve bu nedenle Fatih'teki bir kahke (bir çeşit yöresel kurabiye) imalathanesinde çalışmaya başlayan Altınöz, azmi ve başarısı sayesinde kısa süre sonra çalıştığı iş yerinin yüzde 50 ortağı oldu.
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Kendi işini kurmayı kafasına koyan Altınöz, 10 yıl önce Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde kendi kahke imalathanesini açtı. Başarılı çalışmasının ardından aynı mahallede ikinci iş yerini de açan ancak bir süre sonra birini kapatmak zorunda kalan Altınöz, halen imalathane ve satış yaptığı iş yerinde faaliyetini sürdürüyor. Altınöz, şu açıklamalarda bulunuyor:
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"Her şeye rağmen bir hedef belirledim kendime. Yemeğe ve pastaya karşı büyük bir zaafım vardı ama bugüne kadar hiç çalışmamıştım. Bir lokantada bulaşıkçılık yapmaya başladım. Bana 'Sen aşçılıktan da anlıyorsun, bize yemekte yardım et' dediler. Lokantada aşçılığın yanı sıra evlerde, otellerde de aşçılık yaptım. Fatih'te kahke imalathanesi ve satışı yapan bir iş yerine girdim. Başarılı çalışmam sayesinde kısa sürede yüzde 50 ortak oldum. Kahkenin hikayesi doğru yol anlamına gelir. Kendi çapımızda bir imalathane açtım ve büyük sorumluluklar alarak başladım işe. Hem imalat hem de satış yapmaya başladım. İkinci dükkanı açtım ama ekonomik nedenlerden dolayı 2014'te bu iş yerini kapatmak zorunda kaldım. Şu anda tek imalathaneyle işe devam ediyorum."
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LiİMONUN KİLOSU BAHÇEDE 1 TL, PAZARDA İSE 6 TL'YE SATILIYOR
Yeni mahsul öncesinde azalan stoklara bağlı olarak her yıl temmuz ve ağustos aylarında fiyatı artan limon, bir ay içinde yüzde 90 oranında zamlanarak, fiyatı 6 liraya çıktı. Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 24'ünü karşılayan Adana'da Haziran ayında 20 kiloluk yatak limon kasası 40-50 TL arasında alıcı bulurken şu anda pazarcılar 20 kiloluk limon kasasını 80-90 TL'den almaya başladı.
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Buna bağlı olarak pazarda yatak limonun kilogram fiyatı 5-6 TL arasında vatandaşlara satılıyor. Bu fiyatlar ise dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakıyor. Geçen 2 ay boyunca bol bol limon alan vatandaşlar şimdi ise ancak 500 gram limon alıp evine götürüyor.
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların artmasını kış aylarının çok soğuk geçmesine de bağlayarak, "Bu yıl Adana'da limon verimi çok az. Mesela Mayer limonda genelde yüzde 30, yüzde 40 civarında meyve eksik. Enterdonat limonda ise meyve yüzde 50, yüzde 60 civarında eksik. Şuanda ara kesimler başladı. Ama asıl Mayer limon kesimleri Eylül ayında başlayacak. Ondan sonra da Enterdonat limon olacak. Fiyatlar düzelebilir" diye konuştu.
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"FİYATLAR, PAZAR VE MARKETLERDE 4-5 KATI"
Bahçede limonun 1.02 TL ile 1.05 TL arasında değiştiğini kaydeden Doğan, şu açıklamalarda bulundu:
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"Limon hasat edilirken bunun işçiliği nakliyesi, paketleme tesislerinde işlenmesi var. Hepsinin toplam maliyeti 2 lirayı bulmakta. Fakat pazar ve marketlerde 4-5 katı fiyatlarla satılıyor. Bu bizim ülkemizin en büyük sorunu. Bu konuya cumhurbaşkanımız ve bizim genel başkanımız her zaman dile getirmekte. Ama nedense bunun önüne bir türlü geçilemedi. Burada kooperatifleşme ön plana çıkmakta. Bunu da Türkiye'de hiç kimse kuramadı ve başaramadı"
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Bazı limonların bozulduğunu ve bozuk olduğu halde iç piyasada tüketildiğini kaydeden Doğan, "Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde soğuk hava depolarında bekleyen limonlarda kışın sert geçmesi nedeniyle bozulmalar meydana geldi. 5 derecenin altında kalan limonlarda kahverengileşmeler oldu. Yurt dışı piyasa ise bu limonları almayınca iç piyasada bu limonlar tüketildi" diye konuştu.
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"ANCAK YARIM KİLOGRAM LİMON ALIYORUZ"
Seyhan ilçesine bağlı Çifteminare semt pazarına gelip limon alan vatandaşlar ancak yarım kilogram limon alabildiğini belirterek, "Üreticiden çıkıyor, simsara geliyor. Oradan pazarcılara geliyor. Normal fiyatı 3,5 ile 4 TL arasında olması lazım. Şuanda 6 lira çok pahalı bir fiyat. Yarım kilogram alıyoruz. Az alıyoruz" dedi.
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Başka bir vatandaş ise "Fiyatlar pahalı. Aracılar yüzünden pahalı limon fiyatları. Çiftçi ve pazarcı ne kazanıyor. Asıl aracılar kazanıyor. Aracıların ortadan kalkması lazım fiyatların düzelmesi için" ifadelerini kullandı.
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Başka bir vatandaş da, "Ben çok zor alıyorum. Üreticiye günah bu kadar farkın olması. Alırsam 1 kilogram alabiliyorum" dedi.
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