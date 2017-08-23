Beş yılda 55 milyon dolar yatırım yaptı

İlave yatırımlarla 2021 yılında 500 milyon TL ciroyu aşmayı planlayan ODE, sektörünün en büyük şirketi olarak, Türkiye’nin en büyük 300 sanayi kuruluşu arasına girmeyi hedefliyor.

Son 5 yılda çok önemli satın almalara ve yatırımlara imza attıklarını anlatan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Son 5 yılda iki önemli hisse alımı gerçekleştirdik. Bunlardan ilki İş Girişim Sermayesi ile yaptığımız ortaklıktaki hisselerimizin geri alınması, diğeri de İtalyan L'ISOLANTE K-FLEX ile kauçuk köpüğü üreten şirketimizde yaptığımız ortaklıktaki hisse paylarını almamız oldu. İtalyan ortağımızın hisselerini alarak Türkiye’de yalıtım sektöründe faaliyet gösteren yüzde 100 Türk sermayeli en büyük şirket olduk. Ayrıca bu süre zarfında Eskişehir’de 2030 yılı ihtiyaçlarına uygun olarak kurduğumuz yeni üretim tesisimizi ve Çorlu kampüslerimizdeki modernizasyon yatırımlarımızı hayata geçirdik. ODE olarak bölgesel koşullar nedeniyle zor bir dönemden geçen ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktan hiç vazgeçmedik” dedi.

HEDEF KUZEY AFRİKA VE SAHRAALTI

Eskişehir fabrikasının ikinci faz yatırımları tamamlandığında kauçuk köpüğü üretim kapasitelerindeki artışla teknik yalıtım sektöründe Çin ve Almanya arasındaki coğrafyanın en büyük üreticisi olacaklarına dikkat çeken Turan, “Önümüzdeki 5 yılda Eskişehir üretim tesisimizin etkisiyle hem yurtiçinde hem de ihracatta hızlı bir büyüme kaydedeceğiz. Amacımız milyon doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını her yıl bir ülke arttırarak, ihracatın toplam ciro içindeki payını yüzde 35’ler seviyesine çıkarmak. Sektörümüzde TURQUALITY® programına kabul edilen ilk marka olarak Ernst and Young Türkiye’nin danışmanlığında belirlediğimiz 13 hedef pazarda ihracatımızı artırmaya odaklanıyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle Kuzey Afrika ve Sahraaltı ülkelerine yönelik derinleşme stratejilerimizi hayata geçireceğiz. Böylelikle yalıtım sektöründe Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma hedefimize bir adım daha yaklaşacağız” diye konuştu.