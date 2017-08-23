Ali Ağaoğlu
İŞ-YAŞAM

Ali Ağaoğlu'nu dolu vurdu

İstanbul'da 27 Temmuz'da yağan ve araçlara büyük zarar veren dolu felaketinin Ali Ağaoğlu'nu da vurduğu ortaya çıktı. Ağaoğlu'nun milyon dolarlık araçlarında toplam 700 bin liralık hasar meydana geldi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:52:18 Güncelleme: 13:08:46 HABERTURK.COM

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 27 Temmuz'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, Ali Ağaoğlu'nun o esnada evinin bahçesinde duran dört Rolls Royce, bir Bentley, bir Aston Martin ve bir de Lamborghini'sinin camlarını kırıp kaportasına zarar verdi.

Ağaoğlu araçlarda ne kadarlık bir masraf olduğu ile ilgili soruya, "Hepsi kaskolu olduğu için ilgilenmedim, sigorta ne kadar ödedi bilmiyorum" dedi. Ancak ağaoğlu'nun bu işlerle ilgilenin bir yöneticisi araçların camlarının değiştirilmesi ve kaportadaki hasarların giderilmesi için 700 bin lira ödendiğini ifade etti.

Öte yandan Rolls Royce, Ali Ağaoğlu ve İstanbul'daki diğer Rolls Royce sahibi dolu mağdurları için İngiltere'den dört kişilik özel bir ekip gönderdi. Bu ekip halen hasarları gideriyor.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 14 dakika önce
    beter olsun
  • Misafir 14 dakika önce
    Ya bu agaoglu haberleri cok itici geliyo .bize ne agaoglu paşaoglundan.
  • Misafir 15 dakika önce
    fakir fukara dan daha çok para kazanır
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