Ali Ağaoğlu'nu dolu vurdu

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 27 Temmuz'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, Ali Ağaoğlu'nun o esnada evinin bahçesinde duran dört Rolls Royce, bir Bentley, bir Aston Martin ve bir de Lamborghini'sinin camlarını kırıp kaportasına zarar verdi.

Ağaoğlu araçlarda ne kadarlık bir masraf olduğu ile ilgili soruya, "Hepsi kaskolu olduğu için ilgilenmedim, sigorta ne kadar ödedi bilmiyorum" dedi. Ancak ağaoğlu'nun bu işlerle ilgilenin bir yöneticisi araçların camlarının değiştirilmesi ve kaportadaki hasarların giderilmesi için 700 bin lira ödendiğini ifade etti.

Öte yandan Rolls Royce, Ali Ağaoğlu ve İstanbul'daki diğer Rolls Royce sahibi dolu mağdurları için İngiltere'den dört kişilik özel bir ekip gönderdi. Bu ekip halen hasarları gideriyor.

ali ağaoğlu

Ali Ağaoğlu otomobil

ali ağaoğlu Rolls Royce