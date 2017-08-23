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Kamu işçileri için 2017 ek ödeme tarihleri belli oldu. Kamu işçileri ek ödeme tarihleri ne zaman?

Kamu işçileri için 2017 ek ödeme tarihleri belli oldu

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıla ilişkin ilave tediyenin (ödemenin) birinci yarısı 25 Ağustos'ta, ikinci yarısı 25 Aralık'ta verilecek.

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:08:04 Güncelleme: 15:10:13 AA

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıla ilişkin ilave tediyenin (ödemenin) birinci yarısı 25 Ağustos'ta, ikinci yarısı 25 Aralık'ta verilecek.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl verilecek ek ödemenin birinci yarısı 25 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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