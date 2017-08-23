serbest geçiş
İŞ-YAŞAM

Çamlıca gişelerinde serbest geçiş dönemi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki serbest geçiş uygulaması bugün saat 19.00'dan itibaren Çamlıca gişelerinde de başlıyor

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:13:37 Güncelleme: 16:16:45 AA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çamlıca gişelerinde serbest geçişin bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacağını söyledi.

Arslan, yaptığı açıklamada, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halihazırda serbest geçiş sistemi olduğunu anımsatarak, Çamlıca gişelerinde de serbest geçiş için temmuzun ilk haftasında çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

Serbest geçiş uygulamasının başlayacağı tarihin önce 30 Ağustos, sonrasında 25 Ağustos'a çekildiğini dile getiren Arslan, "Ancak milletimize hizmet için ekiplerimizin gece-gündüz demeden çalışması, bayram öncesi yolcularımızın ve sürücülerimizin evlerine, memleketlerine rahat bir şekilde ulaşması için bu tarihi daha da erkene çektik. Bugün 19.00 itibarıyla Çamlıca gişelerinde serbest geçiş başlayacak." dedi.

Bakan Arslan, serbest geçişin trafiği ciddi şekilde rahatlattığını kaydederek, "Diğer uygulamalarımızda trafikte yüzde 30'luk rahatlama olduğunu gördük. Burada da gişelerin tamamen kaldırılması ve serbest geçişin başlamasıyla yüzde 30'luk bir rahatlama sağlanacak." diye konuştu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    Serbest geçişe geçeli beri benden fazla ücret tahsil ediliyor her seferinde telefonla arayıp düzeltmek için uğraşıyorum
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