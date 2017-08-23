Vodafone'dan espor pazarına 30 milyon TL destek

Vodafone’un espor alanındaki yatırımları ve BAUSuperMassive eSports marka ortaklığı, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, BAUSuperMassive eSports Kurucu Ortağı Hakan Baş, Espor Yorumcusu Kaan Kural ve BAUSuperMassive eSports oyuncularının katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.



Vodafone FreeZone platformuyla gençlerin kendilerini özgürce ifade ettikleri dijital bir ortam yaratmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:



"Vodafone FreeZone ile genç abonelerimizin yaşam tarzına, ihtiyaçlarına ve sosyal beklentilerine uygun teklifler sunmaya devam ediyoruz. Vodafone FreeZone çatısı altında 2011 yılından bu yana sürdürdüğümüz müzik yatırımlarının ardından şimdi de gençlerin bir diğer tutkusu olan oyun alanına yatırım yapıyoruz. Oyun pazarında oyuncular ve izleyiciler büyük ölçüde birbiriyle örtüşen bir kitleyi oluşturuyor. Oyun izleyenler de oynayanlar da internette oyun videoları tüketiyor. Araştırmalara göre, YouTube’da en çok izlenen ikinci kategori oyun kategorisi olurken, toplam oyun içeriği de 6 bin yıla denk geliyor.



İnternette video izleyenlerin yüzde 20’sinin en son oyun videosu izlediği görülüyor. Espor ülkemizde yeni bir kavram gibi dursa da, taraftarlık bilinci oluşmuş, takipçilerinin takım ve marka bağlılığının çok güçlü olduğu bir alan. Önümüzdeki 5 yılda espor pazarına 30 milyon TL değerinde desteğe hazırlanıyoruz."





"ESPOR PAZARININ İŞ HACMİ 1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI"



Espor pazarının ülke ekonomisine katkısının büyük olduğunu ifade eden Espor Yorumcusu Kaan Kural da şöyle konuştu:

"2015 yılı itibari ile ABD'de oyun prodüksiyon bütçeleri toplamda Hollywood'u geçmiş durumda. Konu eğlence üretmek ve dünyalar yaratmaksa, bunu Hollywood'dan daha büyük bir oranla yapıyor artık oyun dünyası. ABD'de espor, eğlence sektöründe en hızlı yükselen, en fazla yatırım çeken alan. Bugün Kuzey Amerika'daki spor işletmeleri birer birer espor takımlarını satın alıyor. Daha 2 yıl önce 1 milyon dolar sermaye ile kurulan takımların 20-30 milyon dolara büyük gruplar tarafından satın alındığını görüyoruz. Canlı yayın sözleşmeleri, profesyonel ürün satışları ile takımlar profesyonel birer yapıya ve gelir modeline kavuşmuş durumda. Time Warner grubu 24 saat yayın yapan bir espor kanalı açtı. ESPN'in sahibi olan Walt Disney grubu mobil dijital yayınlarda güçlenmek için Bamtech'i, Amazon grubu ise Twitch'i satın aldı. Sadece işin yayıncılık tarafına yapılan bu üç yatırımın değeri 3 milyar doların üzerinde. Türkiye'de oyuncu kitlesinin 33 milyon, maddi genişliğin ise 1 milyar dolar olduğu söyleniyor, ama bunun hızla arttığını her geçen gün gözlemliyor ve ölçümlüyoruz."



"MODERN ÇAĞA UYGUN ŞEKİLDE EVRİLİYOR"



Espor alanındaki girişimlerine değinen BAUSuperMassive eSports Kurucu Ortağı Hakan Baş ise geleneksel görüşün aksine, kaybedildiği varsayılan sosyalleşme ve insanlar arası iletişimin espor ekosistemi sayesinde modern çağa uygun bir şekilde evrildiğini söyledi. Baş, "Bugün ülkemizde bile bir oyun finali için 15 bin bilet 2 saat içinde tüketiliyor ve bu gençler saatlerce bir stadyumu doldurup coşkuyla sosyalleşiyorsa, bu, espor sayesinde oluyor. 2024’te espor’un olimpiyatlarda olması bekleniyor. Bu, aslında espor’dan çok olimpiyatlara fayda sağlayacak, çünkü olimpiyatların izlenme oranları artacak. İlgi çekmek isteyen organizasyonlar, şirketler, film yapımcıları, hatta diğer spor branşları hep espor ile beraber neler yapabiliriz diye kafa yoruyorlar. Zaten bir oyunun finali dünyada Super Bowl’dan sonra en çok canlı izleyici tarafından takip edilen müsabakaysa, çok da söylenecek bir şey yok. Espor tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmekte olan bir sektör. Biz de burada doğru zamanda doğru konumlanarak 2 sene önce BAUSuperMassive’i kurduk ve 4 sezonda 4 final oynayarak sektördeki en güçlü oyuncu konumunu kazandık" dedi.





ESPOR DÜNYASINDA BİR İLK



Vodafone, BAUSuperMassive e-Sports marka ortaklığı kapsamında genç aboneleri için espor dünyasında bir ilk olan "Vodafone FreeZone 5’te 5" oyun paketlerini de sunacak. Oyuncuların ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre GSM ve GSM dışı tekliflerden oluşan bu paketlerde, oyun tutkunlarının başka yerde bulamayacağı ayrıcalıklar yer alacak.