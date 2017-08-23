Bekir Bozdağ, taşeron işçi
İŞ-YAŞAM

Taşeron işçiler ile ilgili olarak hükümet müjdeyi verdi!

Bekir Bozdağ: Atılması gereken adımlar atılacak"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilerin durumuna ilişkin konunun önümüzdeki yasama döneminde TBMM'de çözüme kavuşturulacağını açıkladı

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:51:39 Güncelleme: 16:54:52 İHA

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin konuştu.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, bir soru üzerine Bozdağ, "Taşeron konusu hükümetimizin gündeminde olan bir konu. Bizim seçim beyannamemizde ve hükümet beyannamemizde var. Gerek Çalışma Bakanlığı ve gerek Maliye Bakanlığı ile ekonomi ile ilgili bakanların defalarca toplantılar yaptılar. Bakanlar Kurulunda geniş bir şekilde müzakere edildi. Geniş çalışılması gereken konular üzerinde verilen talimatlarla ilgili bakanlıklar gerekli çalışmaları yapıyor. Önümüzdeki yasama yılı içinde atılması gereken adımlar atılacak" dedi.

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