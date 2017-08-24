Pepe'nin iki yıllık ücreti Başakşehir'den hediye

Başakşehir’in, önceki akşam Sevilla ile deplasmanda oynadığı müthiş futbola karşın 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesi Türk futbolseverleri üzerken, Beşiktaş’ın kasasını doldurdu. Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre; Kara Kartal Şampiyonlar Ligi’nde tek Türk temsilci olurken, UEFA yayın havuzundan Türkiye’nin payına düşen 22 milyon Euro’nun da tek sahibi oldu. Başakşehir’in Sevillla’yı elemesi durumunda bu tutarın yüzde 35’i Başakşehir’in, yüzde 65’i Beşiktaş’ın olacaktı. Böylece önceki maçta Başakşehir’in elenmesi Kara Kartal’ın kasasına 7.7 milyon Euro fazladan para girmesini sağladı. Beşiktaş’ın yıldız transferi Pepe’nin iki yıllık garanti parasının 9.5 milyon Euro olduğu düşünüldüğünde, Başakşehir’in elenmesiyle neredeyse Pepe Kartal’a bedavaya gelmiş oldu.

Öte yandan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde henüz maça çıkmamasına rağmen muazzam bir gelirin de şimdiden sahibi oldu. Şöyle ki, UEFA, Şampiyonlar Ligi gruplarında olan kulüplere 12.7 milyon Euro ayakbastı parası veriyor. Buna 22 milyon Euro da yayın havuzundan gelen para eklendiğinde Kara Kartal henüz maça çıkmadan 34.7 milyon Euro’yu kasasına koymuş oldu

UEFA’nın prim yönetmeliği gereği Kara kartal gruplarda alacağı her puan için 500 bin Euro, her galibiyet içinse 1.5 milyon Euro’yu kasasına koyacak. Beşiktaş’ın gruplardan çıkıp ilk 16’ya kalması ise kasasına 6 milyon Euro daha koyarken, çeyrek finale çıkan takımlar 6.5 milyon Euro, yarı finalistler ise 7.5 milyon Euro kazanacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonunun ödülü 15 milyon Euro olurken, kaybeden finalistin kasasına da 11 milyon Euro girecek.