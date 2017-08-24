Sika Yapı, ABC Kimya'yı satın aldı

ABC Kimya, İstanbul Silivri’de bulunan üretim tesislerinde akrilik, silikon, hibrit esaslı mastiklerin yanı sıra inşaat ve endüstriyel imalat sektörlerinde kullanılan muhtelif yapıştırıcıları üretiyor. Yapıştırıcı ve sızdırmazlık hedef pazarının Türkiye’deki önde gelen üreticilerinden biri ABC Kimya, 40 ülkeye ihracat yapıyor.



Sika Türkiye Genel Müdürü Bora Yıldırım, satın alma ile ilgili olarak şunları söyledi:



“Sika olarak bu satın alma ile birlikte yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürün grubundaki pazar konumumuzu çok daha güçlü bir şekilde geliştirme fırsatına sahip olacağımıza inanıyoruz. Bir yandan ABC’nin geniş ürün portföyünü Sika’nın dağıtım kanalı ile buluştururken, diğer yandan Sika’nın ilgili ürün portföyünü ABC’nin satış kanalı ile buluşturmayı ve böylece önemli bir sinerji etkisi yaratarak bu pazardaki büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu satın almayla birlikte yurtiçi pazarın yanı sıra özellikle Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da Sika’nın mevcut satış kanalı ABC ürün portföyünden istifade edeceğinden, ülkemizin ihracat potansiyeline de katkı sunacağız."

Dünya genelinde 98 ülkede 190 fabrika ile faaliyet gösteren Sika'da 17 bin kişi çalışıyor. Geçen yıl toplam satışları 5.5 milyar euro olan şirketin net kârı ise 500 496 milyon euro oldu.

Firmanın kuruluşu da 1910 yılına kadar gidiyor.



Türkiye'de 25 yıldır faaliyet gösteren Sika'nın üretim tesisleri İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alıyor.

Sika Yapı

Sika Yapı satın alma

ABC Kimya satın alma

ABC Kimya