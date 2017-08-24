Estonya Estcoin
İŞ-YAŞAM

Estonya "Estcoin" için başvurdu

Estonya, dijital para birimini oluşturmak için başvuruda bulundu. Estonya, Estcoin’in halka arzından gelen paranın yeni teknoloji yatırımlarında kullanılması planlanıyor

24 Ağustos 2017 Perşembe, 09:40:42 Güncelleme: 09:43:17

Estonya e-Residency Direktörü Kaspar Korjus bir kripto para halka arzı (ICO) gerçekleştirmek istediklerini açıkladı. Bu arzın ne zaman gerçekleşeceğine yönelik bir açıklamada bulunmayan Korjus, paranın değerinin belirlenmesi için çalışmaların başladığını belirtti. Estonya hükümeti ‘Estcoin’ ismi verilecek dijital paranın arzıyla ilgili teknoloji firmalarıyla görüş alışverişinde bulunurken Buterin de projeye danışman oldu.

CNBC'nin haberine göre, Estonya küçük bir ülke olmasına rağmen teknoloji alanındaki girişkenliğiyle tanınıyor. Estonya hükümetinin kurduğu e-Vatandaşlık(e-Residency) sistemi sık sık örnek bir uygulama olarak gösteriliyor. Söz konusu sisteme üye olduğunuzda Estonya hükümetinin sunduğu elektronik hizmetlerden vatandaşı olmadan yararlanabiliyorsunuz. Bunun yanında sistem Estonya’ya ayak bile basmadan AB merkezli bir şirket kurmanıza olanak sağlıyor.

 

 

CNBC

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