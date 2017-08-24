Kurban Bayramı'nda toplu taşımadan 15 milyon kişi faydalanacak

Tatil yörelerine ve memleketlerine gitmek isteyenler tarafından yoğun talep gören şehirler arası otobüslerle tatil süresince günlük bir milyon yolcu taşınacak. Yolculuklar yarın akşamdan itibaren yoğunluk kazanacak. Bu hareketlilik bayram sonrasında okulların ve üniversitelerin açılmasına bağlı olarak eylül sonuna kadar sürecek.



Türkiye genelinde 353 otobüs firması 8 bin 500 otobüsle hizmet veriyor. Normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısı, tatil dönemlerinde artırılarak 27 bine kadar çıkarılıyor. Tatil süresince yolcu talebini karşılamak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına, B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni vermesiyle 8 bin ek sefer konulacak. Bayram süresince otobüslerle 10 milyon yolcu taşınması bekleniyor.

Vatandaşlara daha rahat seyahat imkanı sunmak amacıyla TCDD Taşımacılık AŞ'ye bağlı Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına ilave seferler konuldu. Buna göre 26 ve 31 Ağustos ile 4 Eylül'de Ankara'dan 08.45, Pendik'ten 18.45'te hareket edecek 6 ilave YHT seferiyle hizmet verilecek.Bunlarla Ankara-İstanbul hattında 2 bin 454 kişilik ilave YHT yolcu kapasitesi sağlanacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı 'nda havayollarında da gerekli önlemler alındı. DHMİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca yoğun uçak ve yolcu trafiği beklenen havalimanlarında 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet için çalışacak.

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Havayolu şirketlerince 25 Ağustos-4 Eylül'de 7 büyük havalimanında 42 bin 109 uçuş gerçekleştirilecek. En yoğun uçak ve yolcu trafiği gerçekleşmesinin beklendiği Atatürk Havalimanı'ndan tatil boyunca 16 bin 568 uçak kalkış-iniş yapacak. Atatürk Havalimanı'nda yeni bir rekora imza atılacağı tahmin ediliyor.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu sayının 7 bin 718, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise 3 bin 708 olması bekleniyor. Tatil yörelerinden Antalya Havalimanı'na aynı dönemde 8 bin 54 uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 3 bin 9, Milas Bodrum Havalimanı'na bin 540, Dalaman Havalimanı'na ise bin 512 uçak kalkış-iniş yapacak.Tatil süresince havayoluyla yaklaşık 4 milyon yolcunun taşınması öngörülüyor.