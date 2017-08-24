Kurban Bayramı 2017, köprü ve otoyol
İŞ-YAŞAM

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

24 Ağustos 2017 Perşembe, 11:52:04 Güncelleme: 11:58:48 AA

Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos Çarşamba saat 00.00'dan başlayarak, 5 Eylül Salı günü saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessesse ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 1 Eylül Cuma saat 00.00'dan başlayarak, 4 Eylül Pazartesi günü saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.

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