İŞ-YAŞAM

Volkanik kayadan 600 yıldır çömlek yapıyorlar

24 Ağustos 2017 Perşembe, 12:13:16 AA

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen lavların kurumasıyla oluşan Gnays kayasından 600 yıldan bu yana aynı yöntemle çömlek yapılıyor. Traktörlerle eve getirilen Gnays kayası parçalanıp öğütülüyor, ardından bölgede bulunan özel bir kil ile karıştırılan parçacıklar kadınların ellerinde çömleğe dönüşüyor

  • 1 Volkanik kayadan 600 yıldır çömlek yapıyorlar
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    Manisa'nın Salihli ilçesinde, 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen lavların kurumasıyla oluşan Gnays kayasından 600 yıldan bu yana aynı yöntemle çömlek yapılıyor. 

  • 2 Volkanik kayadan 600 yıldır çömlek yapıyorlar
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    Antik Çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Katakekaumene-Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula, yaklaşık 300 kilometrekarelik alanda 80'den fazla volkan konisi ile peri bacaları, karstik mağaralar, kanyonlar, kaya mezarları, taş köprüler, tarihi evlerin yanı sıra pek çok jeolojik, jeomorfolojik ve doğal mirasını bünyesinde barındırıyor.

  • 3 Volkanik kayadan 600 yıldır çömlek yapıyorlar
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    Salihli ilçesi Gökeyüp Mahallesi bölgesindeki volkanların kurumasıyla oluşan Gnays kayalıklarından yapılan çömlekler, 600 yıldır yörenin en önemli ekonomik kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

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  • 4 Volkanik kayadan 600 yıldır çömlek yapıyorlar
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    Bölgede sadece Gökeyüp yöresine özgü olan çömlekçilik, erkeklerin traktörlerle Gnays kayasını evlerine götürmesiyle başlıyor. Kayaların öğütülüp toz haline getirilmesinin ardından bölgedeki yataklardan çıkarılan kil ile karıştırılarak toprak çamur haline getiriliyor.

  • 5 Volkanik kayadan 600 yıldır çömlek yapıyorlar
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    Evlerin avlularında kurulan tezgahlarda kadınların ellerinde şekillenen çamur, çömleğe dönüştürülüyor. Nüfusu 2 bin 300'ü bulan mahallede kayıtlı yaklaşık 80 hanenin uğraşı olan çömlekler, erkekler tarafından evlerin bahçelerindeki özel hazırlanan alanlarda, kızgın ateş altında saatlerce pişiriliyor.

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