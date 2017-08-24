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Babasından öğrendiği çömlekçiliği 20 yıldır sürdüren Uğur Öncü de "Bu bir el sanatıdır. Atalarımızdan bize kalan kültürel mirası sürdürmeye çalışıyoruz. Bunu gençlerimiz artık çok önemsemiyor. Yaptıklarımızı, yurt içine ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Bir ara Almanya, Hollanda'dan talep fazlaydı, şu sıralar azaldı. Bunu da fazla tanıtım olmamasına yoruyoruz." dedi.