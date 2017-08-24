Abdi İbrahim
İŞ-YAŞAM

Abdi İbrahim'e İrlandalı ilaç üreticisi Allergan ortak olacak

İrlandalı ilaç üreticisi Allergan, Abdi İbrahim'le yürüteceği ortak proje kapsamında göz sağlığı ürünlerini Türkiye'de üretecek

24 Ağustos 2017 Perşembe, 12:19:39 Güncelleme: 12:22:48

İrlanda merkezli ilaç ve tıbbi cihaz üreticisi Allergan, 100 milyon liralık yatırımla göz sağlığı ürünlerini Türkiye'de üretecek.

Business HT'nin haberine göre düzenledikleri basın toplantısında konuşan Allergan Global Başkan Yardımcısı Marc Princen, proje için Abdi İbrahim'le iş ortaklığı yaptıklarını söyledi ve ekledi:

"Türkiye seri üretimde teknoloji yatırımı yaptığımız dördüncü ülke olacak. C-Rabs teknolojisini kullanacağız. Yılda 9 milyon şişe üretim kapasitemiz olacak. Türkiye'ye çok önem veriyoruz."

Türkiye'de 180 kişilik ekip kuracaklarını aktaran Princen, Abdi İbrahim'de kapasite artırımı yapılacağını duyurdu.

"Abdi İbrahim know-how ve teknolojimizi kullanacak" diyen Princen, üretilen ürünlerin ilk etapta Türkiye'de kullanılacağını, daha sonra Türkiye'den ihracat yapılabileceğini ve bu projenin 2019'da tamamen aktif olmasını beklediklerini söyledi.

 

 

 

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