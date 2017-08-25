Allergan'dan Türkiye'ye önemli yatırım

Allergan Global Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Pazarlar Başkanı Marc Princen Allergan’ın aldığı bu önemli yatırım kararı ile göz sağlığı ürünlerine özel en son teknoloji ve üretim standartlarında bir tesisi Türkiye’ye kazandıracaklarını söyledi.

100’den fazla ülkede faaliyet gösterdiklerini ancak göz sağlığı ürünlerinin tüm dünyada sadece Amerika ve İrlanda’da üretildiğini belirten Princen, “Bu yatırım Türkiye’ye verdiğimiz önemin somut bir kanıtıdır. Üretim için gerekli son teknoloji ekipman yatırımı ve global know-how’ımızı sağlayarak Türkiye’de göz sağlığı alanındaki en büyük üretim transferini gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE ALLERGAN İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜLKE”

Abdi İbrahim ile işbirliği içerisinde gerçekleştirecekleri bu yatırımın göz sağlığı alanında Türkiye’ye yapılan en büyük üretim transferi olacağına dikkat çeken Giray, bunun da Allergan’ın Türkiye’ye verdiği önemin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti. Giray, şunları söyledi:

“Göz sağlığı alanında dünyanın önde gelen ilaç firmalarından biriyiz. Gerek yatırımlarımız gerek yeni ürün portföyümüz ile bu alandaki varlığımızı daha da güçlendiriyoruz. Steril ortamda el değmeden üretilen göz sağlığı ürünleri için gerekli yüksek teknoloji ve kalite standartları sebebiyle bu ürünleri sadece iki global (ABD ve İrlanda) ve bir bölgesel merkezde (Latin Amerika) üretiyoruz.

Şimdi de üretimdeki global deneyimimizi, steril üretimdeki en son teknoloji olan C-RABS yatırımı ile birlikte Türkiye’ye getiriyoruz. Planlanan üretim Abdi İbrahim’in İstanbul Esenyurt’taki üretim kampüsü içinde kurulmakta olan özel bir tesiste gerçekleşecek. İlk imal ürünlerini 2019’da hastaların erişimine sunmayı hedefliyoruz. Bu ürünler göz sağlığı portföyümüzün (değer bazında) yüzde 50’sini oluşturuyor. Bütün yatırım planlarımız arzu edildiği şekilde ilerlerse, bu oranı daha da yukarılara çıkartacağız.”

PRINCEN: “TÜRKİYE’YE YÜREKTEN İNANIYORUZ”

Allergan Global Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Pazarlar Başkanı Marc Princen ise öncelikle Türkiye’ye böyle bir yatırımın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığının altını çizdi.

Princen, “1994 yılında Türkiye’de çok uluslu bir ilaç şirketinde genel müdür olarak çalıştım. 2001 ve 2008 yıllarında Türkiye’nin de yer aldığı bölgenin başkanlığını yürüttüm. Zorlu dönemlerde Türkiye her zaman başarılı bir yaklaşım sergiledi. Türkiye zorlu dönemlerden her defasında daha da güçlenerek çıktı. Türkiye’nin ve Allergan’ın karşılıklı güvene dayalı yaklaşımlarının birbirini destekleyeceğine yürekten inanıyorum. Türkiye’ye yatırımımız bu topraklara verdiğimiz değerin önemli bir göstergesidir.

Biz Türkiye’yi önemli bir ülke olarak görüyoruz. Devlet politikaları ve sağlık alanındaki hedefleri ile uyumlu bir şekilde, paydaşlarımızla değer bazlı ve uzun soluklu işbirlikleri geliştirmeyi ve Türkiye’deki yatırımlarımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Bu kapsamda söz konusu üretim kararı ile gerek doğrudan yatırım, gerek yeni istihdam gerek ilerleyen dönemlerdeki ihracat potansiyeli ile ülke ekonomisinin büyümesine ve cari açık probleminin çözümüne katkı sağlamış olacağız” dedi.

Abdi İbrahim

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