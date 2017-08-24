İSG'nin yeni CEO'su Ersel Göral oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın (ISGIA) terminal işletmecisi İSG’de CEO’luk görevine Ersel Göral atandı. Malaysia Airports adına bir açıklamada bulunan Malaysia Airports Genel Müdürü Badlisham Ghazali şunları söyledi:



"Ersel Göral’ın Malaysia Airports ailesine katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ersel Göral, 5 Eylül 2017 tarihi itibariyle İSG’nin yeni CEO’su olarak görevine başlayacak. Grubumuz için değerli bir şirket olmaya devam eden İSG, Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunmayı sürdürecek. Sayın Göral, faaliyetlerimizde dönüşüm yaratmaya ve İSG’yi bir sonraki büyüme aşaması için hazırlamaya yönelik gelecek planlarımıza liderlik edecek"

Ersel Göral, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1998'de mezun oldu. Gürcistan, Makedonya, Tunus ve Türkiye’de çeşitli havalimanlarındaki görevleriyle sektörde engin deneyim kazanan Göral, son olarak İstanbul Grand Airport’ta (İGA) Entegrasyon Genel Müdür Yardımcısı (Chief Airportwide Integration Officer) olarak görev yaptı.

Terminal işletmecisi İSG’nin bağlı olduğu Malaysia Airports, Türkiye’de ve uluslararası alanda pek çok başarıya imza atmanın yanı sıra İSG’nin yolcu trafiğini on yıldan kısa bir sürede üçe katladı. İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan İSG, yolcu sayısı hacmi açısından Türkiye’nin 2. büyük havalimanı konumunda. 31 Temmuz 2017 itibariyle toplam 17,4 milyon yolcuya veren İSG, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında yüzde 4 artış kaydetti.

Malaysia Airports

Malaysia Airports CEO

Malaysia Airports İSG

İSG CEO