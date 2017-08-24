Kavun satışları durma noktasına geldi

Karpuz ile beraber yaz aylarında bolca tüketilen kavun yılda yaklaşık 3 aylık bir süreç içinde satılabiliyor. Eylül ayının ortasından itibaren kavunun tezgahlarda yer almasının pek mümkün olmadığını aktaran pazarcı Kubilay Ceylan, "Artık kısa bir süre kaldı. Bugün yine pazarımıza geldik, tezgahımızı açtık. Ancak elimizdeki kavunların hepsini satacağımıza dair içimizde hiçbir umut yok. Bu sezon bizim için gerçekten çok durgun geçti. Aradığımızı maalesef bulamadık. Fiyatlardaki ufak çaplı artış da bu konuda belirleyici olmuş olabilir. Artık seneye bakacağız" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran bir diğer pazarcı Mehmet Karatay da kavunun eskisi kadar ilgi gören bir meyve olmadığını söyledi. Yaz dönemindeki satışların kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Karatay, şunları kaydetti:

"Şu aylarda tüketilmesi en çok gereken meyve aslında kavun. Ancak şuan satışlarımız zayıf. Eski ilgiyi maalesef göremiyoruz. İnsanlarımız az yiyor. Yurtdışına ihracat da yapamıyoruz. Mallar elimizde kalıyor. Vatandaşlarımız, eline alıp kavunu taşımak istemiyor. Üşengeçlik de var. Bu sene satışlar bizi hiç tatmin etmedi. Üretim çok, satış az."

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