Fındık Ordu'ya 2 milyar lira kazandıracak

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, "Sadece fındıktan Ordu'ya 2 milyar lira civarında para girmesini bekliyoruz." dedi.

Şahin, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bazı fındık üreticilerinin hasada devam ettiğini, bazı fındık üreticilerinin ise kuruttukları fındığı pazara sunmaya başladığını belirtti.

Bölgenin fındığa dayalı ekonomisi olduğuna işaret eden Şahin, üreticilerin açıklanan fındık fiyatlarını beğenmediğini söyledi.

Şahin, fındık fiyatlarının beklentilerin çok altında olduğunu savunarak "OTSO olarak yeni bir fındık raporu hazırlayarak bölge bakanlarımıza ve milletvekillerimize sunduk. Sunduğumuz bu raporda fındık fiyatının 12 lira yönünde olmasını talep ettik. Biz fındık fiyatının gerçek değerini bulmasını istiyoruz." dedi.

Fındığın Ordu ekonomisine çok ciddi katkısı olmasını beklediklerini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Sadece fındıktan Ordu'ya 2 milyar lira civarında para girmesini bekliyoruz ancak biz bu rakamın 800 milyon lira daha artmasını bekliyoruz. Bu da fındık fiyatının 12 lira olmasıyla gerçekleşir. Mevcut rakamlarda Ordu piyasasında 2 milyar liraya yakın para girişi olacak. Bu rakamı da oldukça önemsiyoruz."

Şahin, iş dünyasının gözünün fındıkta olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Ordu piyasası fındığa dayalı bir ekonomiye sahiptir. Son birkaç aydır da piyasada bir daralma söz konusuydu. Biz bu daralmanın fındıkla birlikte aşılacağını tahmin ediyoruz. Şu anda fındık fiyatlarının istenilen seviyede olmaması nedeniyle işlerde durgunluk yaşanıyor. Piyasanın yeniden hareketlenmesi için fındığın pazara daha çok inmesi ve fiyatının da üreticiyi memnun edecek şekilde olması gerekiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde beklentilerimiz gerçekleşir ve iş dünyası da büyük bir nefes almış olur."

Şahin, ülkeye her yıl ortalama 2,5-3 milyar dolar para kazandıran fındığın heba olmaması için bir an önce fiyatların revize edilmesini beklediklerini kaydetti.

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