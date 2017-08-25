İŞ-YAŞAM

Kapari bitkisi geçim kaynağı oldu

25 Ağustos 2017 Cuma, 09:46:51 DHA

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde kapari bitkisi gelir kaynağı oldu. Doğada kendiliğinden yetişen kapari bitkisinin kilosu 10 liraya satılıyor.

  • 1 Kapari bitkisi geçim kaynağı oldu
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    Evliya Çelebi'nin 'Seyahatnamesi'nde 'Gebre' olarak adlandırdığı ve 'çok faydalı' dediği kapari bitkisi, Gazipaşa'nın sahil kesiminden başlayıp 700 rakımdaki bölgelerde doğal ortamda yetişiyor. Bazı çiftçiler zararlı olduğu gerekçesiyle arazilerinden bu bitkiyi sökerken, bazıları  kapari sayesinde önemli ekonomik gelir elde ediyor.

  • 2 Kapari bitkisi geçim kaynağı oldu
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    Toplandıktan sonra tuzlanıp bir kavanoza konulan ve turşusu yapılan kaparinin kilosu 10 liraya, turşusu ise 20 liraya satılıyor. Kapari bitkisinin meyveleri tomurcuk halindeyken değerlendirilmeye başlıyor. Gazipaşa'da kapari hasadı haziran ayında başlayıp temmuz sonuna kadar sürüyor. Bitkinin tomurcukları, meyvesi ve yaprağından turşu yapılıyor. Kapari ilaç, kozmetik ve boya sanayinde de kullanılıyor.

  • 3 Kapari bitkisi geçim kaynağı oldu
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    "KİLOSUNU 10 LİRADAN ALIYORUM"

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  • 4 Kapari bitkisi geçim kaynağı oldu
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    Doğanca Mahallesi'nde oturan Tamer Aksoy, kapari bitkisini kendisinin de topladığını, vatandaşın topladığını ise kilosunu 10 liradan alarak turşusunu yapıp 20 liradan bazı iş yerlerine sattığını söyledi. Aksoy, "Akdeniz'de yetişen bir bitki. Sıcak ve kurak bölgelerde yetişiyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği bilinen bir bitki" dedi.

  • 5 Kapari bitkisi geçim kaynağı oldu
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    "SEZONDA 15 BİN LİRA KAZANIYORUM"

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