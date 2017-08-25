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Ekonomilerine katkı sağlamalarını ve şifa niyetine kendilerinin de tüketmelerini tavsiye edebilirim. Bitki dikenli olduğu için hasadı biraz zahmetli ama iyi gelir elde edilebilir. Ben de sezonda 15 bin lira kazanıyorum ve geçimimi bu şekilde sağlıyorum" diye konuştu.