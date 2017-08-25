Piyasalarda son durum

Açılışta BIST 100 endeksi 70,30 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,85 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,15 ile spor oldu.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle 110.133,24 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının önemli bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kazancıyla 109.153,91 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Jackson Hole'da konuşma yapacak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin piyasaların odak noktasında olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı, yurt dışında ise Almanya İfo iş ortamı güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumu

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