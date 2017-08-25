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İŞ-YAŞAM

Atatürk Havalimanı'nda yolcu trafiği

AHL'de dün 150 bin kişi seyahat etti

Kurban Bayramı tatiline erkenden çıkanlarla hac için kutsal topraklara gidişler nedeniyle dün son dönemlerin en yoğun günlerinden birini yaşayan Atatürk Havalimanı'ndan transit hariç tam 150 bin kişi seyahat etti

25 Ağustos 2017 Cuma, 10:15:25 Güncelleme: 10:17:06

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, geliş ve gidiş olmak üzere perşembe günü toplam 95 bin kişi dış hatlarda, iç hatlarda ise 55 bin kişi seyahat etti. İç hatlarda  28 bin kişi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uçtu.Yurdun çeşitli kentlerinden ise 26 bin 500 kişi İstanbul'a geldi.

Terminallerde yolcu yoğunluğu dün eksik olmazken özellikle Polnet Bilgi Sistemi'nde yavaşlama nedeniyle de kuyrukların arttığı pasaport kontrolünde pasaport polisi yolcuları uçağa yetiştirmek için büyük çaba harcamıştı.

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