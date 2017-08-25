kurban bayramı 2017, kurbanlık bıçakları
İŞ-YAŞAM

Kurban kesmek için bıçakçılara yoğun ilgi başladı

Bayrama sayılı günler kala bıçakçılarda yoğunluk başladı

Kurban Bayramı öncesinde hem satış, hem de bileme siparişleri artan bıçakçılar, yoğun mesai harcıyor

25 Ağustos 2017 Cuma, 10:20:40 Güncelleme: 10:22:28 İHA

Bıçakçılar için bayram mesaisi başladı diyen bıçak ustası Ergülü Ulutaş, "Kurbanı kesecek bıçağın keskin olması ve kurbanlığa eziyet vermemesi lazım. Bayramın gelmesiyle her türlü bıçağın bilemesinde yoğunluğumuz başladı. Sadece kurban bıçakları değil, terzi, makasını, kasap, et kıyma bıçağını, berberler, makaslarını bilememiz için bize getiriyor. Bileme alanımız geniş olduğu için her türlü bileme var. Bütün esnaf burada. Vatandaşlar da kurban kestiği için burada. Bu bayram daha yoğun geçer" ifadesini kullandı.

Ulutaş bayram öncesinde vatandaşlara ve esnafa tavsiyelerde bulunarak, "Esnaf ve vatandaşlar, son güne kalmasın. Son günlerde çok yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar erken gelsin, hem biz onlara karşı mahcup olmayalım, hem de onlar mağdur olmasın" dedi.

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