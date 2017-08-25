PÜİS Genel Başkanı Okumuş, tatilcileri "ucuz yakıt" konusunda uyardı

Bayram tatilinin uzaması nedeniyle trafiğe çıkacak araç sayısının da artacağına dikkati çeken Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, sürücülerin yakıtlarını lisanslı akaryakıt istasyonlarından almaları gerektiğini söyledi.



Özellikle şehirlerarası yollarda rahatlıkla bulunan ucuz motorinin, yakıt kalitesiyle ilgili sakıncaları da beraberinde getirdiğine işaret eden Okumuş, şu açıklamalarda bulundu:

"Kimse zararına ticaret yapmaz. Bir ürün, maliyetinin altındaki fiyatlara satılıyorsa, o ürünün kalitesinden şüphe duymak gerekir. Bu tür yakıtlar bir yandan çevre kirliliğine neden olurken, öte yandan araç motorlarına büyük zarar veriyor. Daha da önemlisi trafik kazalarında yangın çıkması sonucu can kayıplarına varan faciaları neden olabiliyor. Tüketiciler, özellikle şehirlerarası yollarda 'ucuz yakıt' tabelalarına kanıp maliyetinin çok altındaki fiyatlara satılan yakıtları almasınlar. Ucuz diye aldıkları yakıt kendilerine pahalıya mal olabilir. Vatandaşlarımız bayram yolculuklarının kabusa dönüşmesini istemiyorlarsa, maliyetinin altındaki fiyatlarla satılan bu tür yakıtlara itibar etmesinler."



ÜYE İŞYERLERİNE HİJYEN VE KALİTELİ HİZMET TALİMATI



Sendika üyesi akaryakıt istasyonu işletmecilerini, işyerlerine gelen müşterilere nasıl davranılması gerektiği konusunda yazılı olarak uyardıklarını da anlatan Okumuş, sözlerine şöyle devam etti:



"İstasyonlarımıza gelen misafirlere 10 günlük tatil süresince en iyi şekilde hizmet verilmesi için bütün üye işyerlerine yazılı talimat gönderdik. Bu yazıda, özellikle saha temizliği ve tuvalet hijyeni, istasyona giriş ve çıkışların güvenli olması için gerekli aydınlatmaların yapılması konusunda uyarılara yer verildi. Ayrıca üye işyerlerimizin bayram tatili süresince vatandaşlarımıza günün 24 saati hizmet verebilecek ayarlamaları yapmaları da iletildi. Bayilerimizin tümünün bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum."



Türkiye genelinde 13 binden fazla akaryakıt istasyonu bulunduğunu belirten Okumuş, verilen hizmetin kalitesi konusunda aksi yöndeki duyum ve şikayetlerin titizlikle değerlendireceğini de kaydetti.



TÜİK verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 21 milyondan fazla araç bulunurken, bunların en az üçte birinin bayram tatilinde değişik zaman dilimlerinde karayollarında seyretmesi bekleniyor.

ucuz yakıt

ucuz yakıt uyarısı

PÜİS Başkanı İmran Okumuş

kurban bayramı