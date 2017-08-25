Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak 143,7 liraya kadar geriledi ve daha sonra günü 144 liradan tamamladı.Bugün 144,0-144,4 dar bandı içinde dalgalı bir seyir izleyen gram altın, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 144,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira, Cumhuriyet altını 966 liradan satılıyor.

Dün 1.291,45 dolardan 1.284 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise bugün yatay bir seyir izliyor. Şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazanan ons altın 1.287,8 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların dün ABD'nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole'da başlayan geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısından gelecek haber ve açıklamalara odaklandını bildirdi.

Toplantıda bugün konuşma yapacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getiren Memiş, piyasaların genel beklentisinin merkez bankası başkanlarının para politikalarına dair yeni bir sinyal vermeyeceği yönünde olduğunu söyledi.

Memiş, altının ons fiyatının kısa vadede gerileyebileceği öngörüsünde bulunarak, "1.280-1.290 dolar aralığına sıkışmış olan altının ons fiyatında 1.260 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Altının gram fiyatında ise 143 ve 142 lira seviyeleri destek olarak takip edilebilir."

altın

çeyrek altın

gram altın

altın fiyatları