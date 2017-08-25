İŞ-YAŞAM

Soğuk topraklarda sera kurup organik ürün aldılar

25 Ağustos 2017 Cuma, 12:14:40 AA

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve kış mevsiminin çok sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Bekir ve Sona Sağlam çifti, kurdukları serada organik domates, salatalık, biber, patlıcan gibi birçok ürün yetiştirdi

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    Yeni Mahalle'de yaşayan Bekir Sağlam ve ev hanımı olan eşi Sona Sağlam, bir süre önce arazilerinde sera kurup organik ürün yetiştirmeye karar verdi.

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    Sağlam çifti, ilçenin, ülkenin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olmasının da etkisiyle kış mevsiminin sert geçtiği yörenin soğuk olması sebebiyle komşularının "burası soğuk burada ürün olmaz" eleştirileriyle karşılaştı.

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    Bu eleştirilere rağmen amaçlarından vazgeçmeyen çift, arazilerinde iki sera kurdu. Doğal orman toprağı ve hayvan gübresiyle hazırladıkları seradaki alana, Yalova'dan getirttikleri domates, salatalık, biber, patlıcan gibi ürünlerin fidelerini eken Sağlam çifti, damlama usulüyle suladıkları fidanlarının tamamından ürün almayı başardı.

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    Ev hanımı Sona Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en soğuk yerlerinden olan Sarıkamış'ta yetişmez diye bilinen her şeyin yetişeceğini, yaptıkları serayla kanıtladıklarını söyledi.

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    Emek verildiği zaman her işte başarılı olunacağını belirten Sağlam, "Soğuk diyorlar ama aslında Sarıkamış'ta her şey yetişir, yeter ki yapsınlar. Bu zamana kadar 3-4 kere soğan yetiştirdim. Marulu da dördüncü kez aşıladım, çok güzel verimi var. Domates, salatalık, çarliston biber, kıl biber, dolma biber, patlıcan yetiştiriyorum. Aklına ne gelirse, yani ne ekersen onu alıyorsun. Emek olduktan sonra burada her şey çok verimli." dedi.

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