Soğuk topraklarda sera kurup organik ürün aldılar

5 | 10

Emek verildiği zaman her işte başarılı olunacağını belirten Sağlam, "Soğuk diyorlar ama aslında Sarıkamış'ta her şey yetişir, yeter ki yapsınlar. Bu zamana kadar 3-4 kere soğan yetiştirdim. Marulu da dördüncü kez aşıladım, çok güzel verimi var. Domates, salatalık, çarliston biber, kıl biber, dolma biber, patlıcan yetiştiriyorum. Aklına ne gelirse, yani ne ekersen onu alıyorsun. Emek olduktan sonra burada her şey çok verimli." dedi.