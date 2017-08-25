İzmir Ticaret Borsası'ndaki pamuk stokları tükendi!

126 yıllık tarihe sahip İzmir Ticaret Borsası'nda 95 yıldır ulusal pamuk fiyatlarının belirlendiği pamuk korbeyi, tarihi olaylardan birini yaşıyor. Her yıl 12 ay pamuk numuneleri üzerinde fiyat pazarlığının yapıldığı salonda, standartları temsil edecek kalite ve miktarda ürün kalmaması nedeniyle işlemler durduruldu.



İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak yaptığı açıklamada, borsada ender rastlanan olaylardan birini yaşadıklarını aktardı. Uçak, sözlerine şöyle devam etti:



"Kur riskini almak istemeyen yerli tekstil sanayicisi ithalat bağlantısı yapmadı ve ihtiyacını yerli pamukla karşılamaya döndü. Dolarda da yükseliş olmasıyla birlikte yerli pamuk stokları bir anda bitti. Şu anda sadece Ege'de değil Çukurova'da, Güneydoğu Anadolu'da da pamuk kalmadı. Bundan sonraki ihtiyaçlar ithalatla karşılanacak. Yeni sezona kadar borsada fiyat belirlemek mümkün değil. Tekstilcinin ihtiyacını yerli pamukla karşılamayı tercih etmesi memnuniyet verici bir durum"





ÜRETİCİYE MOTAL VERECEK



Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz ise bu yıl Türk pamuğunun kalitesinin iyi olması nedeniyle iplik sanayicisinin yerli pamuğa döndüğünü ifade etti.



Bu durumun üreticiye moral vereceğini, gelecek yıl için fiyatları destekleyen bir unsur olabileceğini dile getiren Kocagöz, 2017/2018 sezonu için üretimin 900 bin tona çıkmasını beklediklerini kaydetti.



Türkiye'nin bu yıl yaklaşık 700 bin tonluk pamuk ithalatı yaptığını anlatan Kocagöz, yerli üretim arttıkça ithalatın payının azalacağını, üretimi destekleyen politikaların devam etmesi halinde 3 yıl içinde ihtiyacın tamamını yerli üretimle karşılayabilecek durumda olabileceklerini bildirdi.



Türkiye'nin ilk ticaret borsası konumundaki İTB'de 95 yıldır pamuk fiyatının belirlenmesi için uygulanan korbey sistemi, ticarette yüz yüze pazarlık geleneğini devam ettiriyor.



Alıcı, satıcı ve aracıların buluştuğu, teminat yerine sözlerin geçerli olduğu korbeyde arz talep dengesine göre fiyat belirleniyor.

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Bülent Uçak

İzmir pamuk borsası