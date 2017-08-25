İŞKUR, işsizlik maaşı 2017, işsizlik ödemeleri, PTT
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İşsizlik ödemeleri ne zaman yapılacak? 2017 işsizlik ödemeleri - son dakika

İşsizlik maaşları bugün yatırılacak

Hükümetten işsiz vatandaşlara bayram müjdesi geldi. Normalde her ayın son günü yatan işsizlik ödenekleri bugün itibariyle PTT şubelerinden alınabilecek

25 Ağustos 2017 Cuma, 12:46:36 Güncelleme: 12:47:58

Bayram tatili nedeniyle hükümet işsiz vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla işsizlik ödeneklerinin ödeme gününü bugünden başlattı.

Bakanlar Kurulu Kararıyla 28-29.08.2017 tarihlerinin ve 2017 yılı Ağustos ayı ödeme günü olan 31.08.2017 tarihinin idari tatil sayılması sebebiyle ödemeler, bugünden itibaren yapılıyor.

İŞKUR'dan yapılan açıklamada konuyla ilgili, "İlgililer, T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanları ile birlikte PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabilecekler" denildi.

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