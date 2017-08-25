borsa, borsada son durum
İŞ-YAŞAM

Piyasalarda son durum

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,66 yükselişle 109.874,18 puandan tamamladı

25 Ağustos 2017 Cuma, 13:42:41 Güncelleme: 13:44:19 AA

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 720,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile gıda, içecek oldu.

Banka hisselerinde yoğunlaşan alışlarla 110.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile günün ilk yarısında 109.800 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, Jackson Hole'da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını ifade etti.

Öğleden sonra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumunda olan 110.320 seviyesinin direnç, 107.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.

  • borsa
  • borsada son durum
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme