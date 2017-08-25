İŞ-YAŞAM
Çanakkale iskelelerinde yoğunluk başladı
25 Ağustos 2017 Cuma, 13:59:14 | Güncelleme: 14:08:35
AA
Kurban Bayramı tatili için yola erken çıkan vatandaşlar, kentteki iskelelerde yoğunluğa neden oldu
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Kurban Bayramı tatili için yola erken çıkan vatandaşlar, Çanakkale iskelelerinde yoğunluğa neden oldu.
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Marmara ve Ege Bölgesi'nde yer alan kentlere ulaşmak için Çanakkale, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki'deki iskelelere gelenler, zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu.
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Çanakkale iskelesinde 2 kilometreye ulaşan kuyrukta bekleyen vatandaşların bazıları kitap okuyarak zaman geçirirken, bazıları da cep telefonları ile çevreyi görüntüledi. Kısmi yoğunluk dikkate alınarak, dolan feribotlar kalkış saati gözetilmeden hareket ediyor.
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GESTAŞ 21 GEMİYLE SEFER YAPACAK
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Öte yandan, Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 21 gemiyle aralıksız sefer planlaması yaptı.
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GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, şirketlerinin 10 günlük bayram tatili için gerekli önlemleri alıp, hazırlıklarını yaptığını belirtti. Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Gökçeada ve Güney Marmara hattında araç ve yolcu taşımacılığını yürüttüklerini hatırlatan Uslu, bayram yoğunluğu öncesinde kiralık olarak filolarına yeni gemiler kattıklarını ifade etti.
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Filodaki gemi sayısını 21'e çıkardıklarına işaret eden Uslu, "GESTAŞ ailesi olarak yoğun bir yaz dönemini geride bıraktık. Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara adalar hattında 19 feribot ile yoğun seferler gerçekleştirdik.
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Hizmet verdiğimiz hatlarda geçen yıla oranla araç ve yolcu sayısında önemli bir artış söz konusuydu. Bizler de yoğun günlerde ortalama 408 sefer, saatte ortalama 17 sefer, saatte ortalama 685 araç, 7 gün, 24 saat karşılıklı saatsiz seferlerle yaz dönemini başarıyla atlattığımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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ADALARA GİDECEKLERE DAHA HIZLI ULAŞIM İÇİN ONLİNE BİLET ÖNERİSİ
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Kurban Bayramı tatilinin 10 gün süreceğini aktaran Uslu, şunları kaydetti:
"Önümüzde 10 günlük bir Kurban Bayramı tatili var. Bu bayramda da hizmet verdiğimiz bölgelere yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz. Her bayram olduğu gibi, bu bayramda da hızlı ve güvenli ulaşım prensibi çerçevesinde sizleri sevdiklerinize ulaştırmaya çalışacağız. Özellikle Bozcaada ve Gökçeada hattında online bilet hizmetimiz, yolcularımıza büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
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Seferlerimize online kontenjan dışında da araç alımları yapılmaktadır. Yoğunluk durumuna göre online kontenjanda anlık düzenlemeler yapabiliyoruz. Tatil için adaları tercih edecek yolcularımızın daha hızlı ulaşım için online bilet almalarını tavsiye ediyor, dönüş rezervasyonlarını da önceden yapmalarını öneriyoruz.
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Bayram tatili süresince Bozcaada ve Gökçeada'da 2 olan gemi sayımızı 3'e çıkartacağız. Bayram tatili öncesinde ekstra gemiler kiralayarak filomuzu genişlettik. İlk defa filomuzda 21 gemiyle hizmet vereceğiz. İki adada 3 gemiyle sık seferlerle tatilcilere daha hızlı bir deniz ulaşımı sağlamayı planlıyoruz.
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Çanakkale Boğaz hattında da, Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattında 8, Lapseki-Gelibolu hattında 4 gemiyle 24 saat boyunca saatsiz seferlerimiz devam edecek. Deniz otobüsümüzü de yoğunluk ve ihtiyaç durumlarında farklı hatlarda değerlendireceğiz."