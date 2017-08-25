İŞ-YAŞAM

Çanakkale iskelelerinde yoğunluk başladı

25 Ağustos 2017 Cuma, 13:59:14 AA

Kurban Bayramı tatili için yola erken çıkan vatandaşlar, kentteki iskelelerde yoğunluğa neden oldu

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    Kurban Bayramı tatili için yola erken çıkan vatandaşlar, Çanakkale iskelelerinde yoğunluğa neden oldu.

  • 2 Çanakkale iskelelerinde yoğunluk başladı
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    Marmara ve Ege Bölgesi'nde yer alan kentlere ulaşmak için Çanakkale, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki'deki iskelelere gelenler, zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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    Çanakkale iskelesinde 2 kilometreye ulaşan kuyrukta bekleyen vatandaşların bazıları kitap okuyarak zaman geçirirken, bazıları da cep telefonları ile çevreyi görüntüledi. Kısmi yoğunluk dikkate alınarak, dolan feribotlar kalkış saati gözetilmeden hareket ediyor.

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    GESTAŞ 21 GEMİYLE SEFER YAPACAK

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    Öte yandan, Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 21 gemiyle aralıksız sefer planlaması yaptı.

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