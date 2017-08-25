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Kurban Bayramı tatilinin 10 gün süreceğini aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Önümüzde 10 günlük bir Kurban Bayramı tatili var. Bu bayramda da hizmet verdiğimiz bölgelere yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz. Her bayram olduğu gibi, bu bayramda da hızlı ve güvenli ulaşım prensibi çerçevesinde sizleri sevdiklerinize ulaştırmaya çalışacağız. Özellikle Bozcaada ve Gökçeada hattında online bilet hizmetimiz, yolcularımıza büyük kolaylıklar sağlamaktadır.