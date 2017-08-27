İŞ-YAŞAM

Avrupa'nın en çok milyarder çıkaran üniversiteler

25 Ağustos 2017 Cuma, 15:22:30 HABERTURK.COM

Forbes listesine göre dünyada, aralarında hatırı sayılır derece Türk vatandaşının da olduğu 2043 milyarder var. Toplam servetleri ise 8 trilyon dolara yakın. Peki en çok zengini hangi üniversiteler çıkarıyor? İşte aralarında Türkiye'den de iki üniversitenin olduğu o liste ve milyarderlerin isimleri...

  • 1 Avrupa'nın en çok milyarder çıkaran üniversiteler
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    GEORGETOWN UNIVERSTY - ABD

    Çıkardığı Milyarder Sayısı: 2

  • 2 Avrupa'nın en çok milyarder çıkaran üniversiteler
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    1789 yılında kurulan üniversite, Bill Clinton ve Ivanka Trump gibi ünlü simaların yanı sıra 2 Avrupalı milyarderin de eğitim aldığı köklü bir geleneğe sahip.

  • 3 Avrupa'nın en çok milyarder çıkaran üniversiteler
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    August von Finck (7.8 milyar dolar) - Allianz Sigorta & Merck Finck

    Henri Beaufour (3 milyar dolar) - Ipsen

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  • 4 Avrupa'nın en çok milyarder çıkaran üniversiteler
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    VİYANA EKONOMİ VE İŞLETME ÜNİVERSİTESİ - AVUSTURYA

    Çıkardığı Milyarder Sayısı: 3

  • 5 Avrupa'nın en çok milyarder çıkaran üniversiteler
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    1898 yılında kurulan üniversite ekonomi ve işletme alanında Avrupa'nın en büyüğü. Avusturya Devlet Başkanı Thomas Klestil, Şansölye Franz Vranitzky gibi siyasi figürlerin yanı sıra Porsche başkanı Wolfgang Porsche ve Western Union CEO'su Hikmet Ersek'in de okulu. Çıkan milyarderler ise şöyle:

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