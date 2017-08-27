GEORGETOWN UNIVERSTY - ABD
Çıkardığı Milyarder Sayısı: 2
1789 yılında kurulan üniversite, Bill Clinton ve Ivanka Trump gibi ünlü simaların yanı sıra 2 Avrupalı milyarderin de eğitim aldığı köklü bir geleneğe sahip.
August von Finck (7.8 milyar dolar) - Allianz Sigorta & Merck Finck
Henri Beaufour (3 milyar dolar) - Ipsen
VİYANA EKONOMİ VE İŞLETME ÜNİVERSİTESİ - AVUSTURYA
Çıkardığı Milyarder Sayısı: 3
1898 yılında kurulan üniversite ekonomi ve işletme alanında Avrupa'nın en büyüğü. Avusturya Devlet Başkanı Thomas Klestil, Şansölye Franz Vranitzky gibi siyasi figürlerin yanı sıra Porsche başkanı Wolfgang Porsche ve Western Union CEO'su Hikmet Ersek'in de okulu. Çıkan milyarderler ise şöyle: