Careem’den “bayramlık” havaalanı kampanyası

Geçtiğimiz ay içerisinde aldığı 150 milyon dolarlık yatırım ile 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşan ve bir unicorn olan Careem, Körfez Bölgesi'nde lider konumda bulunuyor.

Careem, tatilin başladığı 25 Ağustos'tan bayramın bitiş günü olan 4 Eylül’e kadarki havaalanı transferlerini sabit fiyatı üzerinden "bayramlık" promosyon koduyla 20 TL indirimli yapacak. Aynı yakadaki havaalanı transferi 60 TL ile ücretlendirilirken farklı yakadaki havaalanı ulaşımı 105 TL olacak. Her üyelik için 2 kez geçerli olacak “bayramlık” promosyon kodunu üyeler, biniş ya da varış noktalarına Atatürk Havaalanı veya Sabiha Gökçen Havaalanı’nı işaretledikten sonra kullanabilecekler.