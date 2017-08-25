Careem
İŞ-YAŞAM

Careem’den “bayramlık” havaalanı kampanyası

Türkiye’deki faaliyetlerine bu sene başında İstanbul’da başlayan Körfez bölgesinin lider araç çağırma uygulaması Careem, Kurban Bayramı tatili süresince yolcularını havaalanlarına sabit fiyat ile taşıyacak.

25 Ağustos 2017 Cuma, 15:35:46 Güncelleme: 15:37:51

Geçtiğimiz ay içerisinde aldığı 150 milyon dolarlık yatırım ile 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşan ve bir unicorn olan Careem, Körfez Bölgesi'nde lider konumda bulunuyor.

Careem, tatilin başladığı 25 Ağustos'tan bayramın bitiş günü olan 4 Eylül’e kadarki havaalanı transferlerini sabit fiyatı üzerinden "bayramlık" promosyon koduyla 20 TL indirimli yapacak. Aynı yakadaki havaalanı transferi 60 TL ile ücretlendirilirken farklı yakadaki havaalanı ulaşımı 105 TL olacak. Her üyelik için 2 kez geçerli olacak “bayramlık” promosyon kodunu üyeler, biniş ya da varış noktalarına Atatürk Havaalanı veya Sabiha Gökçen Havaalanı’nı işaretledikten sonra kullanabilecekler.

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