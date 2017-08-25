Yağışlı havalar aflatoksine neden oluyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede son bir haftadır havaların yağışlı gittiğini belirterek, bu nedenle birçok üreticinin şu anda fındığını istenilen şekilde kurutamadığını ifade etti.

Bu durumun fındıkta aflatoksine neden olabileceğine dikkati çeken Soydan, üreticilerin buna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Soydan, hasat edilen fındığın harmanda yeterince kurumasının sağlanması gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Üreticilerimiz tarafından hasat edilen fındıklar aynı gün harmana getirilmeli ve ince bir tabaka halinde 10-15 santimetre kalınlığında serilmelidir. Serilen fındıklar sık sık karıştırılarak havalandırılmalıdır. Büyük yığınlar halinde bekletilmemelidir. Harman zemini ıslak olmamalıdır. Yağışlı havalarda harmandaki fındığın üzeri örtülmelidir ancak örtü ile fındık arasında 30-40 santimetre mesafe olmalıdır.

Patoza verilecek fındıklar mutlaka tam olarak kurutulmalıdır. Zurufundan ayrılan fındıklar uygun harmanlarda 5 santimetre kalınlıkta serilerek 2-3 saat ara ile karıştırılarak kurutulmalıdır. Bu şekilde 3-4 gün kurutulan fındıklar taş, toprak gibi yabancı maddeler ile kırık, delik, çürük ve boş fındıklardan ayıklanmalıdır."

fındık üretimi

fındık üreticileri