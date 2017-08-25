İŞ-YAŞAM

THY VIP jet alıyor

25 Ağustos 2017 Cuma, 15:52:07 HABERTURK.COM

THY, VIP hizmetlerde kullanılmak üzere Airbus'ın ACJ kurumsal jet serisinden bir adet ACJ318 tipi uçak alacak.

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    THY, Airbus'ın ACJ kurumsal jet serisinden bir adet ACJ318 tipi uçak alacağını duyurdu.  

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    Uçak VIP hizmetlerde kullanılacak. 

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    THY, söz konusu açıklamayı KAP'a yaptı. Açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, VIP hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet ACJ318 tipi uçağın satın alınmasına karar verilmiştir." denildi. 

     

     

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    Peki THY'nin filosuna katacağı ACJ318 nasıl bir uçak?

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    ACJ serisinde Airbus'un farklı büyüklükteki ticari jetleri yer alıyor. 

     

     

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