İŞ-YAŞAM
THY VIP jet alıyor
25 Ağustos 2017 Cuma, 15:52:07 | Güncelleme: 16:09:42
HABERTURK.COM
THY, VIP hizmetlerde kullanılmak üzere Airbus'ın ACJ kurumsal jet serisinden bir adet ACJ318 tipi uçak alacak.
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THY, Airbus'ın ACJ kurumsal jet serisinden bir adet ACJ318 tipi uçak alacağını duyurdu.
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Uçak VIP hizmetlerde kullanılacak.
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THY, söz konusu açıklamayı KAP'a yaptı. Açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, VIP hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet ACJ318 tipi uçağın satın alınmasına karar verilmiştir." denildi.
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Peki THY'nin filosuna katacağı ACJ318 nasıl bir uçak?
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ACJ serisinde Airbus'un farklı büyüklükteki ticari jetleri yer alıyor.
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ACJ sınıfının en küçüğü olan ACJ318, eski A318 kasasını baz alarak üretilmiş olmasına rağmen iş jeti sınıfında en geniş kabine sahip.
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7 bin 800 kilometrelik uçuş menziline kadar çıkabilyor.
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Uçağın otomatik elektrik aksamı çöktüğünde manuel kontrole imkân veren Northrop Grumman, Thales and Rockwell Collins'in uçuş elektronik sistemleri kullanılmış.
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Genellikle 8-18 kişi taşıyan uçağın fiyatı ise airtravelgenius.com'a göre 74 milyon dolara ulaşıyor.
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ACJ318'de lounge alanları yatak odasına, banyoya ve bagaj alanına dönüştürülebiliyor.
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VIP uçakta, 2 adet CFM56-5B9 motor bulunuyor.
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Bu motorların sağladığı devasa güçle saatte 870 kilometre sürate çıkabiliyor.