Oger Telekom, Türk Telekom, Saudi Telekom
İŞ-YAŞAM

Oger Telekom hisseleriyle ilgili çok önemli iddia

Reuters: Türk Telekom'un sahibi değişebilir

Türk Telekom'un yüzde 55'ine sahip olan Oger Telekom'un hisselerini Saudi Telekom'un alabileceği iddia edildi

25 Ağustos 2017 Cuma, 16:26:28 Güncelleme: 16:42:45 Reuters

Reuters'ın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Türk Telekom'dan dolayı 4.75 milyar dolar borcu bulunan ve bir süredir bu borcunu ödeyemeyen Oger Telekom'un hisseleri Saudi Telecom'a geçebilir.

Kaynaklar, bu hisse değişiminin gerçekleşmemesi halinde ise Oger'in hissesinin Türk hükümeti tarafından satın alınabileceğini söyledi.

Oger, 290 milyon dolarlık borç ödemesini Eylül ve Mart aylarında gerçekleştirememişti.

Türk Telekom'da yüzde 55 pay Oger Telecom'un sahip olduğu Otaş'a ait. Eğer satış gerçekleşirse büyük hissedar artık Saudi Telekom olacak.

Hazine ise Türk Telekom’da altın hisse dahil yüzde 25 paya sahip.

Hazine, Ağustos’un ilk haftasında Otaş’a gönderdiği mektupla kredi sorununun çözümü için 60 gün süre tanımıştı.

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  • Saudi Telekom
  • Türk Telekom hisse
  • Oger Telekom hisse
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YORUMLAR 4
  • Misafir 7 dakika önce
    Turk Telekom Arapların olamaz! Hükümet satın alsın daha iyidir
  • Misafir 11 dakika önce
    Araplara satmayın şunu mafettiler iyicene
  • Misafir 15 dakika önce
    çok sevi ndim bu habere
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